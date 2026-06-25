Banana madura, verde o pasada: para qué sirve cada una y cuál es la mejor opción

Algunas personas con condiciones de salud particulares, como los diabéticos, deben tener cuidado al elegir las bananas para su consumo. La fruta no está prohibida, pero debe acompañarse de una comida principal, combinada con grasas saludables o con proteínas. El color de la cáscara puede ser un dato valioso para quienes conviven con diabetes, porque la banana debe consumirse en su punto de menor maduración, cuando está verde o amarilla, pero siempre firme. Esta contiene un almidón más resistente que eleva menos los niveles de azúcar en sangre.