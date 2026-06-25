Banana madura, verde o pasada: para qué sirve cada una y cuál es la mejor opción

Resumen para apurados
- Expertos en nutrición detallaron hoy cómo el grado de madurez de la banana altera sus beneficios y usos culinarios para ayudar a los consumidores a optimizar su salud.
- La fruta varía de verde a negra; las menos maduras benefician a diabéticos al evitar picos de glucemia, mientras que las maduras sirven como endulzante natural en repostería.
- Comprender estas etapas fomenta una alimentación consciente y reduce el desperdicio de comida al aprovechar el valor nutricional y gastronómico de la banana en todo su ciclo.
La banana puede comerse en todos sus estados, pero no tiene el mismo efecto en el cuerpo. Para cada etapa de su evolución hay una función que pueden cumplir o un fin al que pueden ser destinadas para sacar el máximo provecho. Si elegís una banana en la verdulería, que sea por sus posibilidades y no por su coloración.
Algunas personas con condiciones de salud particulares, como los diabéticos, deben tener cuidado al elegir las bananas para su consumo. La fruta no está prohibida, pero debe acompañarse de una comida principal, combinada con grasas saludables o con proteínas. El color de la cáscara puede ser un dato valioso para quienes conviven con diabetes, porque la banana debe consumirse en su punto de menor maduración, cuando está verde o amarilla, pero siempre firme. Esta contiene un almidón más resistente que eleva menos los niveles de azúcar en sangre.
Diferentes usos de la banana según su madurez
Banana amarilla. En su estado inicial, cuando más amarilla está, la banana es más firme y mantiene mejor su forma, pero es menos dulce. Es ideal para usarla como topping en panqueques o en tostadas; pero no para endulzar recetas como suele sugerirse.
Banana con manchas. Cuando empieza a tener sus primeras pintitas oscuras, la banana es más dulce, gana aroma y es más fácil de pisar. En esta etapa es ideal para cocinar panificados, saborizarlos y endulzarlos. Sirve para muffins, budines y galletas. Aporta dulzor natural y humedad a las recetas, por lo que es una buena aliada para la repostería.
Banana muy madura. Cuando las manchas oscuras empiezan a cubrir la banana, pero no en su totalidad, la banana está en su mejor punto para usarse en repostería. Es mucho más dulce, súper cremosa y perfecta para reemplazar parte del azúcar. Se puede usar en budines, brownies saludables y tortas. Aporta dulzor, humedad y un sabor intenso.
Banana negra. La banana cuyo punto de maduración alcanzó su punto máximo y está completamente oscura, cuando casi está para tirarse, está en su punto más dulce e intensifica el sabor. Es perfecta para un banana bread, licuados y helados caseros. Mientras no tenga moho, todavía puede servir y consumirse.
Banana congelada. Una de las variantes de la banana, tal vez de las menos populares, aporta una textura cremosa, refresca naturalmente y se convierte en helado sin heladera. Es ideal para un helado saludable, smoothies y mousses. Antes de congelarla, cortala en rodajas para que sea más fácil usarla.
Valores nutricionales de la banana
La banana es una fruta energética rica en nutrientes. Por cada 100 gramos de banana, hay aproximadamente 89 calorías, un gramo de proteínas, 0,3 gramos de grasas y 23 gramos de carbohidratos. Tiene un alto nivel de fibra, con 2,6 gramos por cada porción y 358 miligramos de potasio. También aporta vitaminas esenciales como la B6 y la C.