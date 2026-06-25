¿Cuánto costará el próximo iPhone? El problema de Apple con la RAM de los dispositivos

Razones detrás del incremento en los dispositivos

Líder empresarial Tim Cook declaró ante prensa que “desafortunadamente, es inevitable” aplicar ajustes tarifarios inmediatos. Firma intenta reducir golpe financiero pero contexto industrial actual dificulta mantener valores previos. Según directivo, “estamos haciendo todo lo posible para mitigar los enormes aumentos” que afectan la entidad de Cupertino.