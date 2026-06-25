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¿Cuánto costará el próximo iPhone? El problema de Apple con la RAM de los dispositivos

El director ejecutivo Tim Cook confirmó incrementos en iPhone y Mac ante la falta de componentes de memoria fundamentales.

¿Cuánto costará el próximo iPhone? El problema de Apple con la RAM de los dispositivos
Apple
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Apple incrementará los precios de iPhone, iPad y Mac a nivel global próximamente debido al desabastecimiento y encarecimiento de componentes clave como la memoria RAM.
  • El director de Apple, Tim Cook, explicó que la escasez, apodada 'RAMmagedón', surge por la alta demanda de chips para inteligencia artificial en proveedores de Asia.
  • Esta crisis impactará el bolsillo de los compradores y en los lanzamientos futuros. Se estima que la producción tecnológica solo cubrirá el 60% de la demanda hasta 2027.
Resumen generado con IA

Apple incrementará costos de línea tecnológica debido a problemas severos en cadena de suministros globales. El director ejecutivo saliente, Tim Cook, validó tal resolución tras observar encarecimiento constante de componentes internos esenciales.

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Esta medida impactará directamente sobre modelos iPhone, iPad y computadoras Mac que lleguen al mercado próximamente. La escasez de piezas críticas genera un escenario complejo para fabricantes mundiales de hardware actualmente.

Razones detrás del incremento en los dispositivos

Líder empresarial Tim Cook declaró ante prensa que “desafortunadamente, es inevitable” aplicar ajustes tarifarios inmediatos. Firma intenta reducir golpe financiero pero contexto industrial actual dificulta mantener valores previos. Según directivo, “estamos haciendo todo lo posible para mitigar los enormes aumentos” que afectan la entidad de Cupertino.

Falta suministro en memorias RAM provoca encarecimiento desmedido de cada chip fabricado. Ejecutivo admitió situación pasó a ser insostenible por variables económicas externas. Reemplazo de mando por parte de John Ternus coincidirá con este periodo de transición global.

El impacto de la inteligencia artificial en la industria

Elevada exigencia de centros datos y desarrolladores tecnológicos presiona fuertemente a proveedores asiáticos. Empresas concentran esfuerzos productivos sobre tipos específicos hardware requeridos para procesar algoritmos avanzados. “Hay menos oferta un momento donde los consumidores demandan dispositivos”, explicó Cook respecto al fenómeno comercial. Mercado experimenta contracción histórica stock disponible productos consumo masivo.

Expertos denominan crisis como "RAMmagedón" debido a falta materiales para cubrir pedidos básicos. Informe reciente sugiere producción apenas logrará satisfacer sesenta por ciento del encargo total hasta concluir 2027. Presentación próximo teléfono plegable revelará últimamente impacto real sobre bolsillo comprador definitivo. Manuel Orbegozo registró fotográficamente preocupación sectorial ante estos cambios drásticos precios.

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