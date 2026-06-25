Empleados de comercio: cuánto gana un cajero de supermercado en julio de 2026

Resumen para apurados
- En julio de 2026, los cajeros de supermercados en Argentina percibirán sueldos superiores al millón de pesos, según las escalas fijadas por el gremio de comercio.
- Los salarios netos para las categorías A, B y C oscilarán entre $1.249.646 y $1.262.499, resultado de las paritarias para recomponer el poder adquisitivo del sector.
- Esta actualización consolida el piso salarial del sector con más empleados del país y marcará la referencia para las negociaciones de otras actividades económicas.
Los que cumplen funciones de caja en supermercados como Coto y Carrefour perciben en julio de 2026 un sueldo mensual que supera el millón de pesos, de acuerdo con las escalas salariales vigentes para el sector mercantil. Esta cifra se consolida como parte de las actualizaciones destinadas a recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores frente al contexto económico actual.
Los valores forman parte del esquema fijado para los empleados de comercio, uno de los convenios colectivos con mayor cantidad de trabajadores en la Argentina. Además del sueldo básico establecido, la remuneración final contempla distintos conceptos y adicionales incorporados a través de las negociaciones paritarias sectoriales.
Cuánto cobra un cajero de supermercado en julio
Los empleados encuadrados como Cajero A perciben un salario conformado de $1.249.646.
En tanto, quienes integran la categoría Cajero B cobran $1.255.270.
Por su parte, los trabajadores comprendidos en la categoría Cajero C, la más alta dentro de la actividad, alcanzan un ingreso de $1.262.499.
Cuánto ganan el resto de las categorías en julio
En julio de 2026, las remuneraciones de los empleados de comercio se distribuyen de la siguiente manera:
Maestranza
- Categoría A: $1.233.585
- Categoría B: $1.236.794
- Categoría C: $1.248.038
- Categoría A: $1.245.631
- Categoría B: $1.250.454
- Categoría C: $1.255.270
- Categoría D: $1.269.729
- Categoría E: $1.281.775
- Categoría F: $1.299.445
- Categoría A: $1.249.646
- Categoría B: $1.273.746
- Categoría C: $1.281.775
- Categoría D: $1.299.445