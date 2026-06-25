Empleados de comercio: cuánto gana un cajero de supermercado en julio de 2026

Los que cumplen funciones de caja en supermercados como Coto y Carrefour perciben en julio de 2026 un sueldo mensual que supera el millón de pesos, de acuerdo con las escalas salariales vigentes para el sector mercantil. Esta cifra se consolida como parte de las actualizaciones destinadas a recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores frente al contexto económico actual.