Una sobreviviente contó cómo escapó de los terremotos en Venezuela: "Era una película de terror"
Los terremotos de magnitud 7,1 y 7,5 dejaron escenas de destrucción en Caracas y La Guaira. Mientras continúan las tareas de rescate, sobrevivientes relataron cómo escaparon entre los escombros y compartieron impactantes videos del desastre.
Resumen para apurados
- Venezuela sufrió terremotos de magnitud 7,1 y 7,5 que causaron derrumbes en Caracas y La Guaira, llevando al gobierno a decretar hoy el estado de emergencia nacional.
- Los sismos sorprendieron a la población en un día festivo, provocando el colapso de edificios y escenas de pánico. Los sobrevivientes relatan escapes dramáticos entre los escombros.
- La catástrofe supera la capacidad de respuesta inmediata del país. Se suspendieron clases y actividades mientras continúan las tareas críticas de búsqueda y rescate de víctimas.
Los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela dejaron escenas de desesperación, destrucción y cientos de personas intentando ponerse a salvo. Mientras continúan las tareas de rescate en las zonas más afectadas, sobrevivientes comenzaron a relatar cómo vivieron los segundos de terror durante los sismos y compartieron impactantes imágenes del desastre.
Las ciudades de Caracas y La Guaira fueron algunas de las más golpeadas por los movimientos de magnitud 7,1 y 7,5, que provocaron el colapso de viviendas y edificios en distintos sectores.
Los testimonios de quienes lograron escapar del terremoto
Una de las sobrevivientes recordó entre lágrimas el momento en que logró abandonar su casa junto a su familia. "Cuando logré vestirme, todas las paredes estaban agrietadas. Abrimos la puerta como pudimos, había una nube de humo que no nos dejaba ver y cuando bajamos, el escenario era de película de terror", relató.
La mujer explicó que para ponerse a salvo tuvieron que atravesar montañas de escombros. "Tuvimos que subir por encima de los escombros y todo", expresó conmovida.
También contó que varios vecinos intentaban escapar mientras otros permanecían atrapados en los edificios afectados. "La conserje con la bebé y todos los vecinos bajando, pero de este edificio solo he podido ver que salió una familia", señaló al referirse a una construcción que se desplomó frente a su vivienda.
Videos muestran el pánico durante los sismos
En las redes sociales comenzaron a multiplicarse los videos grabados por vecinos que registraron el momento del terremoto y las consecuencias inmediatas del desastre. En una de las grabaciones se escucha a una mujer mientras observa dos edificios derrumbados. "Ay, Dios mío, se cayeron dos edificios. Tiene que haber muertos, esto es horrible", exclama con evidente desesperación.
Por su parte, el periodista Christian Verón, radicado en Caracas, describió un escenario crítico durante una entrevista con TN. "La situación es complicada. Además, el día era festivo y mucha gente estaba en sus casas cuando ocurrió todo", explicó.
Según indicó, uno de los sectores más afectados fue Altamira, en el este de la capital venezolana. Además, advirtió que la magnitud de los daños supera la capacidad de respuesta inmediata del país.
Tras los terremotos, la presidenta interina Delcy Rodríguez decretó el estado de emergencia en Venezuela. La medida incluye la suspensión de clases y de distintas actividades mientras continúan los operativos de búsqueda, rescate y asistencia médica en las zonas más afectadas.