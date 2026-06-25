Una sobreviviente contó cómo escapó de los terremotos en Venezuela: "Era una película de terror"

Los testimonios de quienes lograron escapar del terremoto

Una de las sobrevivientes recordó entre lágrimas el momento en que logró abandonar su casa junto a su familia. "Cuando logré vestirme, todas las paredes estaban agrietadas. Abrimos la puerta como pudimos, había una nube de humo que no nos dejaba ver y cuando bajamos, el escenario era de película de terror", relató.