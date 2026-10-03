"Aptos para microondas" no significa inocuos: por qué los tápers liberan nanoplásticos

Lo que es una certeza es la liberación, que es cuantificable y que se puede reducir con un cambio de hábito: calentar en cerámica o cristal. No porque los tápers "aptos para microondas" sean peligrosos en sentido estricto, sino porque la física que les otorga ese certificado no consideraba la fragmentación nanométrica como variable de evaluación cuando se redactaron las normas que siguen vigentes.