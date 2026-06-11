Mecánica sencilla para el ahorro

El proceso requiere transferir el monto exacto de la deuda hacia una plataforma de inversión digital confiable. El usuario debe esperar pacientemente hasta el día previo al vencimiento para retirar el dinero junto con la ganancia acumulada. Esta maniobra otorga un beneficio extra que reduce el impacto real del gasto total en el presupuesto familiar.