Estrategia de ahorro: cómo ganarle a los bancos usando el dinero de la tarjeta
La táctica consiste en invertir los saldos mensuales en instrumentos financieros líquidos mientras llega la fecha límite de pago. Esta maniobra permite acumular rendimientos diarios que diluyen el valor total adeudado frente al proceso inflacionario.
Resumen para apurados
- Consumidores en Argentina postergan el pago de tarjetas para invertir ese dinero en billeteras virtuales y obtener rendimientos diarios antes del vencimiento, batiendo la inflación.
- La estrategia consiste en colocar los fondos en billeteras virtuales con tasas de hasta 44% anual. El saldo financiado en pesos creció casi 85% interanual, según el sector.
- Esta práctica consolida un cambio cultural en las finanzas personales de los argentinos, quienes adoptan herramientas digitales para licuar gastos fijos ante la inflación.
El sistema financiero actual presenta oportunidades específicas para optimizar los ingresos frente a la inflación mediante el uso estratégico de los plazos bancarios. En un escenario donde las tasas de interés reales superan el incremento de precios, los consumidores locales desarrollan tácticas de supervivencia para proteger su poder adquisitivo.
La metodología consiste en postergar la cancelación del resumen bancario hasta el límite del vencimiento legal. Durante ese lapso, el capital disponible genera rendimientos diarios en cuentas remuneradas que funcionan como un descuento indirecto sobre el total adeudado.
Inversión inteligente y liquidez diaria
El ahorrista promedio utiliza Fondos Comunes de Inversión de tipo money market para colocar sus capitales temporales. Estas herramientas permiten obtener intereses cada jornada manteniendo la disponibilidad inmediata del efectivo ante cualquier urgencia. La operatoria comienza apenas llega el detalle de consumos mensuales sin realizar el abono de forma instantánea.
Las billeteras virtuales ofrecen hoy rendimientos nominales anuales que oscilan entre el treinta y dos y cuarenta y cuatro por ciento. Tal rentabilidad mensual se sitúa por encima del índice inflacionario vigente, permitiendo licuar los gastos fijos de manera efectiva. Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, señala que las ofertas comerciales influyen en estos comportamientos financieros irregulares.
Mecánica sencilla para el ahorro
El proceso requiere transferir el monto exacto de la deuda hacia una plataforma de inversión digital confiable. El usuario debe esperar pacientemente hasta el día previo al vencimiento para retirar el dinero junto con la ganancia acumulada. Esta maniobra otorga un beneficio extra que reduce el impacto real del gasto total en el presupuesto familiar.
Los saldos en pesos financiados muestran una tendencia creciente en términos nominales según informes recientes del sector bancario. El crecimiento interanual de estas operaciones alcanzó niveles cercanos al ochenta y cinco por ciento hacia finales del año pasado. Guillermo Barbero explica que factores como la mora y los plazos afectan directamente el volumen de consumo con plásticos.