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El final del misterio: los hijos de Piñón Fijo difundieron imágenes inéditas de su padre sin maquillaje

La hija del animador, conocida como Solcito, compartió un video de la década de los 90 donde se observa el rostro real de su progenitor junto a ella y su hermano Jeremías Fijo.

El final del misterio: los hijos de Piñón Fijo difundieron imágenes inéditas de su padre sin maquillaje
Piñon Fijo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los hijos del animador Piñón Fijo revelaron en redes sociales el rostro sin maquillaje de su padre por el Día del Padre, terminando con décadas de misterio sobre su identidad.
  • Fabián Gómez mantuvo su identidad oculta bajo pintura por décadas. Su hija compartió un video familiar de los años 90 en una plaza que muestra al actor antes de personificarse.
  • La revelación causó gran asombro y nostalgia en múltiples generaciones que crecieron con el artista, permitiendo al público conectar con el lado más humano del ídolo infantil.
Resumen generado con IA

Durante años, la identidad de uno de los animadores infantiles más populares de Argentina permaneció bajo una capa de pintura blanca, roja y amarilla. Fabián Alberto Gómez, conocido mundialmente como Piñón Fijo, mantuvo su rostro real alejado de las cámaras mientras entretenía a múltiples generaciones de niños. Esta mística terminó recientemente cuando su propia familia decidió compartir un registro histórico que mostró al hombre detrás del personaje.

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La revelación ocurrió en el marco del Día del Padre, mediante una publicación en redes sociales que despertó la nostalgia de miles de seguidores. Ana Sol, hija del artista y también animadora bajo el nombre de Solcito, difundió un video de la década de los 90 donde se observa la fisonomía de su progenitor sin el característico maquillaje. El clip generó un impacto inmediato en la comunidad digital, que por primera vez contempló los rasgos naturales del payaso cordobés.

El video del recuerdo entre Piñon Fijo y su hija

La grabación muestra a Solcito y a su hermano Jeremías Fijo sentados en un banco de una plaza durante su infancia. En ese momento de esparcimiento familiar, un joven Fabián Alberto Gómez aparece en escena para interactuar con sus hijos pequeños. La publicación incluyó el siguiente mensaje: “Estábamos aburridos… ¿Y ahora, quién podrá salvarnos? ¿Este señor quién es? Al parecer tenía una solución para nosotros…”.

El material audiovisual registra parte del rostro de Piñón Fijo justo antes de iniciar su transformación habitual con vestimenta y pinturas. Una fotografía final añadida al reel expone con total claridad la identidad del actor décadas atrás junto a su familia. Los usuarios reaccionaron con asombro al descubrir finalmente la apariencia de quien los acompañó durante toda su niñez.

Un homenaje cargado de emoción

La dedicatoria de Ana Sol buscó honrar la trayectoria y la vida personal de su padre en una fecha especial. Ella expresó un profundo agradecimiento por el amor construido y los procesos compartidos a través del tiempo. La joven escribió: “Este video nació de un sueño: mi papá soñaba con que apareciéramos en Cablin. Nunca se concretó, pero quedaron semillas. Algunas florecieron mucho tiempo después. Papi, gracias por los recuerdos, por los aciertos y los errores, por los procesos y las transformaciones, por este presente y por el amor construido a lo largo de todos estos años”, escribió Sol para acompañar el reel y cerró: “Hoy te celebro, te agradezco y te honro… ¡Feliz día!”.

Por su parte, Jeremías Fijo también manifestó su conmoción ante el recuerdo compartido por su hermana en la plataforma Instagram. El hijo del payaso destacó el fuerte sentimiento que le produjo ver esas imágenes tras pasar una jornada de incomunicación. Los seguidores manifestaron sorpresa absoluta, ya que muchos no estaban preparados para conocer la cara real de su ídolo infantil. El gesto de los hijos de Piñón Fijo permitió que el público celebrara la humanidad del artista más allá de su famoso disfraz.

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