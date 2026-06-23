El final del misterio: los hijos de Piñón Fijo difundieron imágenes inéditas de su padre sin maquillaje

Un homenaje cargado de emoción

La dedicatoria de Ana Sol buscó honrar la trayectoria y la vida personal de su padre en una fecha especial. Ella expresó un profundo agradecimiento por el amor construido y los procesos compartidos a través del tiempo. La joven escribió: “Este video nació de un sueño: mi papá soñaba con que apareciéramos en Cablin. Nunca se concretó, pero quedaron semillas. Algunas florecieron mucho tiempo después. Papi, gracias por los recuerdos, por los aciertos y los errores, por los procesos y las transformaciones, por este presente y por el amor construido a lo largo de todos estos años”, escribió Sol para acompañar el reel y cerró: “Hoy te celebro, te agradezco y te honro… ¡Feliz día!”.