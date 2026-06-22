Peligro en la piel: la Anmat retiró del mercado una famosa marca de autobronceantes

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este lunes el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de múltiples cosméticos de la marca Tan Orgánico. Esta línea, enfocada principalmente en productos autobronceantes, se comercializaba de manera habitual a través de diversos canales de venta en línea.