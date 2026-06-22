Peligro en la piel: la Anmat retiró del mercado una famosa marca de autobronceantes

Resumen para apurados
- ANMAT prohibió este lunes la venta y distribución en Argentina de los productos cosméticos y autobronceantes Tan Orgánico por carecer de registro sanitario obligatorio.
- La investigación comenzó tras una alerta en Córdoba. El organismo constató que los artículos se vendían en internet sin controles que garanticen su seguridad o composición.
- La restricción estará vigente hasta que se regularice la situación sanitaria. Se ordenó la baja de los anuncios online para prevenir riesgos a la salud de los usuarios.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este lunes el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de múltiples cosméticos de la marca Tan Orgánico. Esta línea, enfocada principalmente en productos autobronceantes, se comercializaba de manera habitual a través de diversos canales de venta en línea.
La medida restrictiva cobró vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial, motivada por una inspección en la que el organismo de control detectó graves irregularidades. Tras las verificaciones correspondientes, las autoridades comprobaron que los artículos carecían de la inscripción sanitaria obligatoria y no figuraban en ninguno de los registros oficiales de la institución.
Cuáles son los productos de Tan Orgánico que prohibió la Anmat
La medida alcanza a todos los lotes y presentaciones de los siguientes productos:
- Crema corporal autobronceante orgánica.
- Crema humectante prolongadora del color.
- Bruma facial autobronceante.
- Tanning Drops.
- Mousse autobronceante.
- Gel exfoliante corporal.
- Crema autobronceante facial.
Riesgos para la salud: Por ese motivo, la institución advirtió que no puede garantizar la calidad, la seguridad, la eficacia ni la composición de los artículos. Tampoco existe confirmación de que su manufactura utilice ingredientes permitidos por la normativa vigente.
Origen de la investigación: Las actuaciones comenzaron a partir de una notificación enviada desde la provincia de Córdoba. Posteriormente, el organismo verificó que los cosméticos se ofrecían en distintas plataformas digitales.
Acciones comerciales: Ante el hallazgo de los productos en internet, las autoridades ordenaron gestionar la baja inmediata de todas las publicaciones de venta activas.
Alcance de la restricción: La prohibición abarca el uso, la publicidad, la venta en línea y la distribución de todos los artículos de la marca. Esta medida restrictiva permanecerá vigente hasta que los responsables regularicen la situación sanitaria.