Seguridad

Un exjugador de fútbol fue detenido acusado de haber matado a golpes a su madre

Jorge “Garda” Sánchez, hermano de una figura del fútbol local, quedó detenido tras el hallazgo del cuerpo de la mujer de 86 años en su casa.

Jorge Sánchez fue detenido por el femicidio de su madre, Delia Romero. (Foto: Facebook Jorge Sánchez / Paco Sánchez)
Jorge Sánchez fue detenido por el femicidio de su madre, Delia Romero. (Foto: Facebook Jorge Sánchez / Paco Sánchez)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El exjugador de fútbol Jorge Sánchez fue detenido en Necochea, acusado de cometer femicidio al matar a golpes a su madre de 86 años, Delia Romero.
  • Tras el hallazgo del cuerpo con lesiones en la cabeza, la policía detuvo a Sánchez intoxicado por pastillas. El acusado se negó a declarar ante la fiscalía.
  • La Justicia aguarda los resultados de la autopsia y las pericias toxicológicas para definir la imputación final por homicidio agravado por el vínculo.
Resumen generado con IA

La Justicia investiga el asesinato de Delia Mercedes Romero de Sánchez, una mujer de 86 años que fue encontrada muerta en su casa de Necochea. El principal acusado es su propio hijo, Jorge “Garda” Sánchez, de 56 años, conocido exjugador de fútbol local.

El viernes por la tarde, el cuerpo de la víctima fue hallado en su casa del barrio Atepam, en la esquina de las calles 548 y 521 bis, en la localidad de Quequén.

Según las primeras actuaciones, tenía al menos una grave lesión en la cabeza. La autopsia será clave para determinar la causa exacta de la muerte.

Quién es Jorge “Garda” Sánchez

Jorge Sánchez tuvo una trayectoria en el fútbol regional. Jugó en Estación Quequén y formó parte de los planteles de Villa Mitre de Bahía Blanca en los años ‘90.

Además, es hermano de Luis “Paco” Sánchez, una de las figuras más reconocidas del fútbol de Necochea y la zona.

“Gracias a todos y a cada uno por mensajes, saludos, abrazos del alma. Es un momento durísimo e impensado de la vida. Recordaré a mi mamá como lo que fue, la mejor madre que me podía haber tocado, junto al viejo Paco fueron padres increíbles. Te amo ma..siempre vivirás en mi corazón”, escribió Paco en sus redes.

El fiscal Walter Pierrestegui confirmó que la causa se inició bajo la figura de femicidio. El hecho habría ocurrido alrededor de las 15 del viernes, aunque la hora exacta y las circunstancias se intentan reconstruir con las pericias.

En el operativo trabajaron efectivos de la Comisaría Segunda de Quequén, la Comisaría de la Mujer, la Jefatura Departamental, la DDI y la Policía Científica.

Al momento de ser arrestado, Sánchez había ingerido pastillas y estaba intoxicado, por lo que debió recibir atención médica en el Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra. Se le extrajeron muestras de sangre para análisis toxicológicos.

Por el momento, el acusado se negó a declarar y permanece detenido a disposición de la Justicia, imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo, mientras se esperan los resultados de la autopsia y otras pruebas.

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