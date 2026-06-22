Un exjugador de fútbol fue detenido acusado de haber matado a golpes a su madre

“Gracias a todos y a cada uno por mensajes, saludos, abrazos del alma. Es un momento durísimo e impensado de la vida. Recordaré a mi mamá como lo que fue, la mejor madre que me podía haber tocado, junto al viejo Paco fueron padres increíbles. Te amo ma..siempre vivirás en mi corazón”, escribió Paco en sus redes.