Golpeó a su esposa y la tiró al río en Necochea: lo condenaron a prisión perpetua

Vera trabajaba en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), aunque había renunciado a mediados de 2024 para dedicarse a un emprendimiento de tortas. De hecho, había sido contratada para el casamiento al que asistió la noche del crimen. Tenía un hijo de 12 años con Cerfoglio, quien no se encontraba en el vehículo al momento del hecho.