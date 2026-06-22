Paritaria de la Alimentación: un gremio acordó un aumento del 9%, un bono de $120.000 y renovó el convenio colectivo

Resumen para apurados
- El gremio de la alimentación (FTIA) acordó con FIPAA un aumento del 9%, un bono de $120.000 y prorrogar el convenio colectivo 2026-2027 para proteger el salario frente a la inflación.
- El bono de $120.000 se pagará en dos cuotas entre junio y julio, y la suba del 9% regirá en agosto. Ambas partes pactaron una cláusula de revisión para evaluar la inflación en 2026.
- La renovación del convenio colectivo 244/94 por un año evita la flexibilización laboral y resguarda los derechos del sector, marcando la pauta para futuras discusiones salariales.
La Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) alcanzó un nuevo acuerdo salarial con la Federación de Industrias Productoras de Alimentos y Afines (FIPAA) en el marco de la paritaria 2026-2027. El entendimiento contempla un aumento del 9% en los salarios básicos, un bono extraordinario de $120.000 y la renovación por un año del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 244/94.
El gremio, conducido por Héctor Morcillo, destacó que la negociación tuvo como ejes principales la recuperación del poder adquisitivo frente a la inflación y la preservación de los derechos laborales establecidos en el convenio colectivo.
Cómo quedó la paritaria de la Alimentación 2026
Según informó la FTIA, el acuerdo incluye tres puntos centrales:
Bono extraordinario de $120.000: será no remunerativo para la categoría inicial y cubrirá los meses de mayo, junio y julio. Se abonará en dos cuotas:
$70.000 antes del 26 de junio de 2026.
$50.000 antes del 21 de julio de 2026.
Aumento del 9%: desde agosto de 2026 entrará en vigencia una nueva escala salarial por hora, con un incremento del 9% respecto de los valores actuales.
Cláusula de revisión: las partes acordaron volver a reunirse en agosto para evaluar la evolución de la economía y analizar eventuales actualizaciones salariales.
La FTIA destacó la defensa del convenio colectivo
Además de la mejora salarial, la organización sindical puso el foco en la continuidad del Convenio Colectivo de Trabajo 244/94, cuya vigencia fue renovada por un año.
Desde la federación remarcaron que durante la negociación rechazaron cualquier intento de modificar derechos históricos del sector.
"No estábamos dispuestos a resignar conquistas construidas con años de organización, lucha y esfuerzo colectivo, porque sabemos que los derechos que se pierden son luego muy difíciles de recuperar", expresó la FTIA en un comunicado.
La renovación del convenio representa un respaldo para las condiciones laborales de los trabajadores de la industria alimenticia y, según el sindicato, evita posibles procesos de flexibilización laboral.
Héctor Morcillo: salario y derechos como ejes de la negociación
La conducción de la FTIA sostuvo que la defensa del salario y del convenio continuará siendo una prioridad en las futuras negociaciones con las cámaras empresarias.
"Defender el salario y defender los derechos fueron, son y seguirán siendo los pilares de nuestra acción sindical", concluyó la federación tras anunciar el cierre de la paritaria.
Qué beneficios incluye el acuerdo
El nuevo entendimiento para los trabajadores de la industria de la alimentación contempla:
Bono extraordinario de $120.000 en dos cuotas.
Incremento del 9% en los salarios básicos desde agosto.
Revisión paritaria prevista para agosto de 2026.
Renovación por un año del Convenio Colectivo de Trabajo 244/94.
Mantenimiento de los derechos laborales vigentes para los trabajadores del sector.