Una menor murió tras un violento choque en la autopista Panamericana

Resumen para apurados
- Una niña de dos años murió y tres personas resultaron heridas tras un choque múltiple en la autopista Panamericana, Pacheco, provocado por una falla mecánica esta madrugada.
- El auto donde viajaba la víctima se detuvo por un desperfecto y fue embestido por detrás por otra camioneta, cuyo conductor fue imputado por homicidio y lesiones culposas.
- La Justicia investiga las responsabilidades del siniestro y ordenó pericias clave, incluyendo un test de alcoholemia al conductor imputado, para esclarecer la tragedia vial.
Un violento choque en la autopista Panamericana, a la altura de Pacheco, dejó como saldo la muerte de una niña de dos años y al menos tres personas heridas. El hecho se registró alrededor de las 6 de la mañana, en el kilómetro 31 de la traza, en sentido a la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo a las primeras versiones, un Volkswagen Gol en el que viajaba la menor junto a sus padres -ambos de 27 años- habría frenado en uno de los carriles centrales por un desperfecto mecánico.
Choque fatal
Como consecuencia del impacto, la madre de la niña fue trasladada en grave estado a un centro de salud, mientras que el padre y el conductor de la Captur sufrieron lesiones leves y se encuentran fuera de peligro, según se informó.
En el operativo intervinieron personal de Autopistas del Sol, Bomberos y Policía de la Provincia de Buenos Aires. Se aguardaba además la llegada de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes, tras lo cual se procedería al retiro del cuerpo de la menor, que aún permanecía dentro del vehículo.
La investigación quedó a cargo de la Comisaría N°5 de Tigre y la UFI de El Talar, que abrieron una causa por “Homicidio Culposo y Lesiones Culposas”. El conductor de 49 años que manejaba la Renault Captur fue imputado y se le realizará el test de alcoholemia.