Murió Alan Greenspan, histórico expresidente de la Reserva Federal de EEUU, a los 100 años

Resumen para apurados
- El expresidente de la Fed Alan Greenspan murió a los 100 años este 22 de junio de 2026 en EE. UU. por complicaciones de Parkinson, según confirmó su esposa Andrea Mitchell.
- Lideró la Fed entre 1987 y 2006 durante cinco presidencias. Apodado el 'Maestro', gestionó la economía en periodos de expansión y crisis como el Lunes Negro y el post-11S.
- Su legado es clave para entender la política monetaria moderna, aunque es debatido por las bajas tasas de interés que luego contribuyeron a la crisis financiera del 2008.
El expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), Alan Greenspan, murió a los 100 años a causa de complicaciones derivadas del Parkinson que padecía, según informaron medios estadounidenses este lunes 22 de junio de 2026. El fallecimiento fue confirmado por su esposa, la periodista Andrea Mitchell, corresponsal de NBC News.
Nacido en marzo de 1926 en Nueva York, Greenspan estuvo al frente de la FED entre 1987 y 2006, durante cinco mandatos presidenciales y bajo las administraciones de Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush. Su gestión de casi 19 años es una de las más extensas en la historia del banco central estadounidense.
Apodado el “Maestro”, fue reconocido durante gran parte de su trayectoria por su influencia en la política monetaria y por conducir un período de fuerte expansión económica en Estados Unidos, aunque con el paso del tiempo también fue objeto de críticas por su rol indirecto en desequilibrios que derivaron en la crisis financiera posterior a su gestión, consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.
Según el comunicado difundido por Mitchell, Greenspan falleció en su domicilio. “Alan falleció en nuestra casa esta mañana, a los 100 años, debido a complicaciones de la enfermedad de Parkinson”, expresó. La periodista destacó además que fue “un hombre de gran talla que ayudó a configurar la economía estadounidense durante décadas bajo administraciones de ambos partidos”.
Durante su presidencia en la FED, la economía estadounidense atravesó un período de crecimiento sostenido, con baja desocupación y máximos históricos en los mercados bursátiles de la época. Sin embargo, también enfrentó episodios críticos como el “Lunes Negro” de 1987, cuando el índice Dow Jones cayó 22% en una sola jornada, tras lo cual la Reserva Federal intervino para estabilizar los mercados.
Tras la crisis de las “puntocom” en 2000 y los atentados del 11 de septiembre de 2001, la Fed redujo las tasas de interés a niveles históricamente bajos. Con el tiempo, esas decisiones fueron señaladas por economistas como uno de los factores que contribuyeron al auge del mercado inmobiliario y su posterior colapso.
En 2008, ya fuera del cargo, Greenspan declaró ante el Congreso estadounidense que se encontraba en un “estado de incredulidad y conmoción” ante la magnitud de la crisis, y admitió que sus proyecciones no habían anticipado la profundidad del impacto económico, publicó la cadena CNN.