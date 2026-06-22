Murió Alan Greenspan, histórico expresidente de la Reserva Federal de EEUU, a los 100 años

Apodado el “Maestro”, fue reconocido durante gran parte de su trayectoria por su influencia en la política monetaria y por conducir un período de fuerte expansión económica en Estados Unidos, aunque con el paso del tiempo también fue objeto de críticas por su rol indirecto en desequilibrios que derivaron en la crisis financiera posterior a su gestión, consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.