¿Quién podría cruzarse con Argentina? Uruguay empató con Cabo Verde y el Grupo H sigue abierto

Del otro lado, la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, que hasta ahora, pese a no haber perdido aún, sí ha decepcionado. Porque a la “Celeste” le está ocurriendo algo que no le habíamos visto en los últimos Mundiales: no sabemos muy bien quién es, a qué juega, cuál es su identidad. Parece haberse quedado en el medio de la transición entre aquel equipo caracterizado por la “garra charrúa” y el estilo dinámico, agresivo y propositivo propio de la impronta del “Loco”. Hoy, no es una cosa ni la otra. Y ya queda poco margen de error.