Mundial 2026: en Bangladesh construyeron una camiseta gigante de Argentina, la colgaron entre dos edificios y se volvió viral

Los videos se multiplicaron después de cada partido y alcanzaron su punto máximo el 18 de diciembre de 2022, cuando Argentina derrotó a Francia en la final y levantó la tercera estrella. Aquellas escenas no fueron una moda pasajera. Cuatro años después, en la previa del Mundial 2026, la pasión sigue intacta. “Según nuestra población, casi el 70% apoya a Argentina. En Bangladesh hay más hinchas de la Selección que en el propio país por una cuestión poblacional”, aseguró Nehal. Aunque no existe una estadística oficial que respalde ese número, la percepción entre los propios bangladeshíes es clara: la Selección campeona del mundo es ampliamente la más popular del país. “Yo pienso que el 20% es fanático de Brasil y el resto se divide entre Alemania, España y otras selecciones”, agregó.