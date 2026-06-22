Mundial 2026: en Bangladesh construyeron una camiseta gigante de Argentina, la colgaron entre dos edificios y se volvió viral
Un grupo de jóvenes de Daca construyó una camiseta albiceleste de más de 10 metros de largo para alentar a Lionel Messi en su última Copa del Mundo. La pasión por Argentina sigue creciendo en el país asiático desde la consagración en Qatar 2022.
Resumen para apurados
- Un grupo de jóvenes colgó una camiseta gigante de Argentina entre dos edificios en Daca, Bangladesh, para alentar a Lionel Messi de cara al Mundial 2026.
- La réplica de 10 metros fue construida con caños y polipropileno. Este fanatismo nació hace años y explotó tras la consagración de la Selección argentina en Qatar 2022.
- El fenómeno consolida la pasión por Argentina en el país asiático, donde los hinchas mantendrán el fervor por la Scaloneta más allá del retiro de Lionel Messi.
A más de 16.000 kilómetros de Buenos Aires, en una ciudad donde el tránsito y la densidad poblacional parecen no dar respiro, una camiseta gigante de la Selección apareció suspendida entre dos edificios y volvió a confirmar algo que ya dejó de sorprender: Bangladesh vive el Mundial como si fuera una provincia más de la Argentina. La imagen se viralizó en los últimos días. Entre dos construcciones del barrio Ibrahimpur, en Mirpur-14, una zona de Daca, la capital bangladesí, un grupo de jóvenes desplegó una enorme réplica de la camiseta albiceleste bautizada como “The Symbol of Craziness” (“El símbolo de la locura”).
Según el cartel oficial de presentación, la estructura mide 35 pies de largo por 25 de ancho, es decir, aproximadamente 10,6 metros de longitud y 7,6 metros de ancho. Al frente reproduce la estética actual de la camiseta de la Selección Argentina. En la espalda, en lugar de un apellido, aparece una inscripción que resume el sentimiento de millones de personas: “Vamos Argentina”. Debajo, un gigantesco número 10 homenajea a Lionel Messi.
¿Cómo se hizo la camiseta gigante de la Selección que se volvió viral?
La obra demandó demasiado trabajo. Hubo que diseñar la estructura, conseguir materiales, fabricar el esqueleto con caños para mantener la forma y cubrirla con polipropileno, entre otras tareas. Todo el proceso fue documentado en video y terminó convirtiéndose en otro fenómeno viral en redes sociales.
Detrás de la iniciativa aparece un grupo conocido como “Ibrahimpur Brothers”, integrado por vecinos de la zona. Uno de sus referentes es Shavav Islam, aunque la historia pudo reconstruirse gracias a Nehal Abedin Tonmay, representante de futbolistas e intérprete de lengua española, quien ofició de puente entre Bangladesh y Argentina durante una entrevista realizada entre el español y el bangla.
“Muchas veces cuando tenemos una muy buena relación con personas mayores que nosotros les decimos ‘hermano’. Es una denominación diferente a amigo”, explicó Nehal al describir el origen del nombre del grupo en diálogo con LA GACETA.
El amor por Argentina
La camiseta gigante es apenas la manifestación más reciente de un fenómeno que los argentinos descubrieron con asombro durante el Mundial de Qatar 2022. Hasta entonces, para muchos Bangladesh era un país lejano del sur de Asia, sin vínculos aparentes con el fútbol argentino. Pero durante aquella Copa del Mundo comenzaron a circular imágenes impactantes. Calles completamente colmadas de personas vistiendo camisetas albicelestes. Pantallas gigantes instaladas en barrios populares. Multitudes celebrando los goles de Messi con una intensidad idéntica a la que se vivía en Rosario, Córdoba o Tucumán.
Los videos se multiplicaron después de cada partido y alcanzaron su punto máximo el 18 de diciembre de 2022, cuando Argentina derrotó a Francia en la final y levantó la tercera estrella. Aquellas escenas no fueron una moda pasajera. Cuatro años después, en la previa del Mundial 2026, la pasión sigue intacta. “Según nuestra población, casi el 70% apoya a Argentina. En Bangladesh hay más hinchas de la Selección que en el propio país por una cuestión poblacional”, aseguró Nehal. Aunque no existe una estadística oficial que respalde ese número, la percepción entre los propios bangladeshíes es clara: la Selección campeona del mundo es ampliamente la más popular del país. “Yo pienso que el 20% es fanático de Brasil y el resto se divide entre Alemania, España y otras selecciones”, agregó.
El factor Messi
El crecimiento del fenómeno tiene una explicación evidente: Lionel Messi. Para varias generaciones de bangladesíes, el capitán argentino se convirtió en una figura admirada mucho más allá del deporte. Su perseverancia después de las derrotas en las finales de 2014, 2015 y 2016, sumada a la conquista de la Copa América y posteriormente del Mundial, terminó de consolidar una identificación emocional difícil de explicar desde la lógica.
Shavav Islam reconoce que su vínculo con Argentina nació precisamente a través del rosarino. “Desde mi infancia apoyé a Argentina. Mi hermano también era un gran fanático y yo seguí ese camino. Además estaba Messi”, contó. Sin embargo, tanto él como Nehal coinciden en que el sentimiento ya trascendió al mejor futbolista del mundo. “Messi hizo cosas que parecían imposibles, pero nadie puede jugar para siempre. Lo vamos a extrañar, pero el amor por la Selección va a continuar”, dijo Islam.
Esa idea aparece repetida una y otra vez entre los hinchas bangladeshíes. Saben que están presenciando el último Mundial de Messi y por eso buscan homenajearlo de distintas maneras. La camiseta gigante es una de ellas. “Tenemos entre 30 y 40 personas trabajando en el grupo. Queríamos mostrar nuestro amor por Messi porque es su último Mundial”, explicó Islam.
¿Cómo se viven los partidos de Argentina en Bangladesh?
Pero la pasión no se limita a una estructura colgada entre edificios. Según relataron, cada partido de Argentina se transforma en un evento comunitario. En la zona preparan una pantalla gigante, organizan reuniones masivas y hasta ofrecen comida gratuita para cualquiera que quiera sumarse. “Todo el mundo es bienvenido”, aseguró Islam, y contó que el día anterior ya se estaban realizando los preparativos para el evento del partido entre Argentina y Austria por la fecha 2 de la fase de grupos.
El clima recuerda inevitablemente a las reuniones populares que se organizan en Argentina cada vez que juega la Selección. Quizás por eso los videos de Bangladesh generan tanta empatía de este lado del mundo. Hay algo familiar en esas imágenes. Algo que conecta dos países separados por continentes, religiones, idiomas y costumbres.
Nehal, que además conoce aspectos de la cultura argentina, menciona el tango, la yerba mate y la rivalidad entre Boca y River como algunas de las referencias que logró incorporar a través de los años. Incluso posee camisetas de clubes argentinos. Pero cuando le preguntan qué representa realmente Argentina para muchos bangladeshíes, vuelve inevitablemente al fútbol. “Si alguien viene aquí puede entender cuánto amor hay por Argentina”, afirmó.
Tal vez esa sea la mejor explicación. Porque la gigantesca camiseta que hoy cuelga entre dos edificios de Daca no es solamente una construcción de 10 metros de largo. Es la materialización de una historia que lleva décadas creciendo y que encontró en Qatar 2022 su punto de explosión definitiva. Mientras en Estados Unidos, México y Canadá se juega un nuevo Mundial, en una esquina de Bangladesh miles de personas siguen reuniéndose para cantar por Messi, por la Selección y por un país que nunca visitaron. Y cuando la pelota empiece a rodar, volverá a ocurrir lo mismo que hace cuatro años: durante noventa minutos, Daca se sentirá un poco más cerca de Buenos Aires.