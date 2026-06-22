El pueblo galés de la Patagonia que parece sacado de Europa: canales, molinos y álamos centenarios

Un oasis de verde e historia en el Valle Inferior

Ubicado a solo 36 kilómetros al oeste de Trelew, Dolavon se emplaza hoy como un pintoresco pueblo que funciona como un túnel hacia el otro lado del mundo. Con una población cercana a los 3.960 habitantes, las marcas de la gesta galesa quedan en evidencia en el canal que atraviesa el centro urbano y en su incesante noria que marca el pulso local. Ambos son parte de un ingenioso sistema de irrigación construido por los antiguos colonos, el cual convirtió a este paraje en un oasis productivo.