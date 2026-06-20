Río Turbio: el misterioso pueblo de estepas y bosques que resplandece en el solsticio de invierno

El origen del pueblo en una cuenca carbonífera

La Vieja Mina 1 fue la gesta de Río Turbio, donde nació como un pueblo que fue creciendo a medida que el carbón afloraba desde las profundidades de la tierra. Por los años ´40, los primeros mineros llegados a esta inhóspita región cordillerana empezaron a romper la dura roca de la montaña para abrir la primera boca y comenzar con la actividad extractiva. Pero la historia de la única cuenca carbonífera del país comienza en 1870, cuando un inglés llamado William Greenwood y un francés de nombre François Poivre se asentaron en la zona. Habían venido desde Punta Arenas y cruzaron muchos riachuelos pero un solo río, que Greenwood apodó “turbio” por las características de sus aguas.