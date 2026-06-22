El DT de Austria fue categórico antes de enfrentar a Argentina: “No le encontramos debilidades”

Austria llegará al duelo frente a la selección argentina con confianza tras su sólido debut en el Mundial 2026, pero también con la certeza de que enfrente tendrá uno de los desafíos más exigentes del torneo. Así lo dejó en claro su entrenador, Ralf Rangnick, quien en la conferencia de prensa previa no escatimó elogios para el equipo dirigido por Lionel Scaloni y, en especial, para Lionel Messi.