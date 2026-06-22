El DT de Austria fue categórico antes de enfrentar a Argentina: “No le encontramos debilidades”
Ralf Rangnick elogió el funcionamiento del equipo de Lionel Scaloni, calificó a Lionel Messi como “el mejor jugador que haya existido jamás” y aseguró que su selección deberá ofrecer la mejor actuación de su ciclo para tener chances de ganar.
Austria llegará al duelo frente a la selección argentina con confianza tras su sólido debut en el Mundial 2026, pero también con la certeza de que enfrente tendrá uno de los desafíos más exigentes del torneo. Así lo dejó en claro su entrenador, Ralf Rangnick, quien en la conferencia de prensa previa no escatimó elogios para el equipo dirigido por Lionel Scaloni y, en especial, para Lionel Messi.
El conjunto europeo comenzó su participación con una contundente victoria sobre Jordania y sabe que un nuevo triunfo lo dejaría muy cerca de la clasificación a los 16avos de final. Sin embargo, Rangnick reconoció que enfrente estará un rival al que considera prácticamente sin fisuras.
“Arranquemos por las debilidades, que son más rápidas de contar: encontramos pocas o ninguna en Argentina”, afirmó el entrenador, dejando en evidencia el respeto que le genera el vigente campeón del mundo. “Y, en cuanto a las fortalezas, individualmente, por supuesto que están extraordinariamente bien cubiertos”, agregó.
Las palabras del técnico tuvieron un destinatario especial: Lionel Messi. Para Rangnick, el capitán argentino ocupa un lugar privilegiado en la historia del fútbol. “Tienen en sus filas al mejor jugador que haya existido jamás”, sostuvo sin rodeos, en una frase que rápidamente resonó en la previa del encuentro.
Más allá de las individualidades, el entrenador austríaco destacó el funcionamiento colectivo de la "Albiceleste" y explicó cómo preparó a su equipo para intentar neutralizarla.
“Es un equipo al que le gusta tener la pelota, pero no como un fin en sí mismo y para conservarla en su propio campo, sino para jugar rápido en vertical y también para meter de vez en cuando algún pase largo. Y para eso también preparamos a nuestro equipo”, analizó.
Rangnick también dejó en claro que el partido representa una prueba de máximo nivel para sus dirigidos. Si bien Austria mostró autoridad en el estreno mundialista, entiende que enfrentarse a Argentina exigirá una versión muy superior.
“Mañana tenemos que demostrar que somos uno de los mejores equipos de este Mundial. Y eso significa que tenemos que jugar a un nivel táctico muy alto, pero también que en cuanto a energía y valentía debemos estar al máximo nivel”, explicó.
En el cierre de su conferencia, el entrenador fue incluso más allá y planteó el desafío que supone enfrentarse a la "Scaloneta". “Quizás tengamos que mostrar mañana la mejor actuación que hayamos tenido hasta ahora durante mi ciclo”, aseguró.
Las declaraciones reflejan el respeto que despierta la selección argentina entre sus rivales, especialmente después del contundente 3-0 sobre Argelia en el debut. Al mismo tiempo, muestran que Austria no llegará resignada, sino convencida de que necesitará un rendimiento cercano a la perfección para intentar dar uno de los grandes golpes de la fase de grupos del Mundial 2026.