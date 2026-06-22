Licencia de conducir vencida: cuánto tiempo tenés para renovarla sin volver a rendir los exámenes

La renovación del carnet es una de las medidas imperantes entre los conductores de vehículos, conforme a los períodos por los que se emiten las licencias, determinados por los efectos del paso del tiempo en las aptitudes físicas, visuales, auditivas y psicológicas que requieren de un control para determinar que el automovilista es apto nuevamente para manejar de forma segura. Sin embargo, estos plazos muchas veces pueden tomar por sorpresa a algunos ciudadanos que se enteran del vencimiento tiempo después del límite establecido.