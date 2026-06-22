Diputados sesionará mañana para avanzar en la interpelación de Adorni

Tres de las seis iniciativas que se tratarán en el recinto no se limitan a la mera solicitud de informes, sino que van un paso más allá al contemplar un escenario de remoción. Los textos legislativos plantean formalmente que se establezca la posibilidad de iniciar una “moción de censura” para que Adorni abandone su cargo de manera definitiva. La sesión de este martes a las 14 determinará la fuerza de los bloques opositores para comprometer la estabilidad del gabinete nacional.