Diputados sesionará mañana para avanzar en la interpelación de Adorni

Resumen para apurados
- Diputados sesionará este martes en el Congreso para debatir la interpelación de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
- Impulsada por la oposición, la sesión tratará seis proyectos sobre presunto desvío de fondos y desajustes patrimoniales, contemplando tres iniciativas para su remoción.
- El debate definirá la fuerza de la oposición para desestabilizar al gabinete de Milei, con el riesgo latente de activar una histórica moción de censura contra Adorni.
La Cámara de Diputados de la Nación ratificó la convocatoria a una sesión especial programada para mañana. El eje central de la jornada parlamentaria será el debate para avanzar en la interpelación de Manuel Adorni, el cuestionado jefe de Gabinete de Ministros del gobierno de Javier Milei. Sobre el funcionario pesan sospechas que han derivado en una investigación en el fuero penal por presunto enriquecimiento ilícito.
La citación formal lleva la firma del secretario parlamentario del cuerpo, Adrián Francisco Pagán. El plenario, impulsado de forma conjunta por los bloques del peronismo opositor y la izquierda, pondrá bajo la lupa la gestión del ministro coordinador a través de seis proyectos de resolución diferentes.
Los puntos clave que la oposición exigirá responder al funcionario incluyen el esclarecimiento de presuntas irregularidades en el manejo y asignación de fondos públicos; explicaciones detalladas sobre el usufructo de diversos bienes pertenecientes al Estado y un informe pormenorizado respecto a las inconsistencias detectadas en la situación patrimonial declarada por el propio Adorni, en el marco de la investigación judicial que también rastrea presunto lavado de activos.
Aumenta la presión política y los pedidos de destitución para Adorni
El avance de este proceso ha calado hondo en el Congreso, donde la tensión entre el oficialismo de Milei y la oposición va en aumento. La gravedad de las acusaciones se refleja en la naturaleza de las propuestas presentadas para la sesión.
Tres de las seis iniciativas que se tratarán en el recinto no se limitan a la mera solicitud de informes, sino que van un paso más allá al contemplar un escenario de remoción. Los textos legislativos plantean formalmente que se establezca la posibilidad de iniciar una “moción de censura” para que Adorni abandone su cargo de manera definitiva. La sesión de este martes a las 14 determinará la fuerza de los bloques opositores para comprometer la estabilidad del gabinete nacional.