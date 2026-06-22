Política

Cumbre en la Rosada: Adorni citó a los senadores de LLA para resistir el pedido de interpelación

Con el respaldo de Javier y Karina Milei, el jefe de Gabinete se reunirá con el bloque para intentar frenar la avanzada opositora.

CUMBRE: Adorni convocó a los senadores oficialistas para definir la estrategia parlamentaria de los próximos días.
CUMBRE: Adorni convocó a los senadores oficialistas para definir la estrategia parlamentaria de los próximos días. ARCHIVO
Hace 31 Min

Resumen para apurados

  • Manuel Adorni convocó mañana a los senadores oficialistas en Casa Rosada para coordinar la defensa ante el inminente pedido de interpelación de la oposición en el Senado.
  • Se da tras críticas éticas de Patricia Bullrich hacia Adorni y el descontento de aliados del PRO y la UCR, lo que debilita la posición parlamentaria del Gobierno.
  • Si la oposición logra la interpelación, la Cámara Alta podría activar, por primera vez desde 1994, el mecanismo constitucional de remoción de un jefe de Gabinete.
Resumen generado con IA

En un intento por cerrar filas frente al asedio opositor, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó para mañana a los 21 senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada. El encuentro, ratificado por el núcleo duro de los Milei, busca unificar la estrategia defensiva antes de una sesión clave donde la Cámara Alta podría activar, por primera vez desde la reforma constitucional de 1994, el mecanismo de remoción de un ministro coordinador.

El foco de atención estará puesto en Patricia Bullrich. La hoy jefa del bloque libertario, quien recientemente tildó de “omisión ética” las inconsistencias patrimoniales de Adorni, tendrá la paradójica tarea de coordinar la resistencia oficialista. Pese a las fricciones internas, desde Balcarce 50 calificaron la respuesta a la convocatoria como “exitosa”, dando por sentada la asistencia perfecta de la bancada.

La pérdida de credibilidad

La urgencia del Ejecutivo no es menor: el bloque de Unión por la Patria cuenta con el terreno fértil de aliados descontentos. Senadores del PRO y la UCR ya han manifestado públicamente que el jefe de Gabinete ha “perdido credibilidad”, dejando al Gobierno en una posición de extrema vulnerabilidad parlamentaria.

La citación incluyó a los 21 integrantes del bloque oficialista en el Senado con el objetivo de “conversar acerca de la dinámica del Congreso durante el segundo semestre del 2026″. Para poder trabajar en profundidad, Adorni decidió dividir la reunión en tres bloques.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, venía de abrir un nuevo foco de conflicto con Adorni al rechazar sus explicaciones sobre su situación patrimonial. “Esto es más que un error, esto es una omisión ética", había sentenciado la semana pasada.

Sin embargo, la exministra de Seguridad tiene ahora en sus manos la tarea de coordinar la estrategia defensiva en la cámara alta para evitar que los bloques de la oposición -con el posible apoyo de los aliados descontentos- aprueben una interpelación contra el jefe de Gabinete en una sesión acordada para este jueves.

“Si ese proyecto de interpelación tiene una mayoría, eso podría llevar o no a una moción de censura”, había advertido Bullrich el miércoles pasado tras la reunión de labor parlamentaria con los jefes de los demás bloques. “Yo informaré al Poder Ejecutivo de esta circunstancia y veremos qué medidas se toman”, agregó.

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