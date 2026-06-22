Cumbre en la Rosada: Adorni citó a los senadores de LLA para resistir el pedido de interpelación

En un intento por cerrar filas frente al asedio opositor, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó para mañana a los 21 senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada. El encuentro, ratificado por el núcleo duro de los Milei, busca unificar la estrategia defensiva antes de una sesión clave donde la Cámara Alta podría activar, por primera vez desde la reforma constitucional de 1994, el mecanismo de remoción de un ministro coordinador.