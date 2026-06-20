Fusible caro: el relato averiado por Adorni llevó a Milei a homenajear a Belgrano por ser liberal

Quienes caminan los pasillos de Balcarce 50 –adonde Milei no va desde hace más de dos semanas- juran que el Presidente opera con otra psicología: para él, retroceder o entregar a un leal ante la presión del "establishment" o del periodismo es sinónimo de debilidad, una capitulación que no se puede permitir. Lo cierto es que Adorni no es un simple funcionario y ocurre porque Milei (o su hermana) lo ha sobrestimado, ya que se lo vé como un estilete importante en la batalla cultural y porque quizás se cree que su impasibilidad frente al micrófono fascina al votante duro. Es probable que se vea en su cinismo un golpe directo a la vieja política, aunque parece no tomar en cuenta que con su proceder Adorni se ha puesto en línea con lo peor de la casta que se denuncia.