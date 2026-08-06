Recuerdos fotográficos: 2002. El adiós de la casi centenaria Casa Saguir

Saguir era oriundo de la ciudad de Idlib, Siria; se trasladó con su familia y entusiasmó a amigos de esa región, de apellidos Ganum, Yabra y Cabbad, a afincarse en el Tucumán de comienzos del siglo XX, según contó Julio Saguir, nieto del fundador del establecimiento. Ubicada en el 675 de Mendoza, casi esquina Maipú, era una tienda de ropa para toda la familia, que incluía “blanco”, es decir, las cosas necesarias para el hogar. Aún hoy son recordados los pantalones que se confeccionaban en Casa Saguir, que en los años 70 abrió una sucursal a mitad de cuadra, frente a LA GACETA, y el comercio dividió su rubro: el de la esquina tenía ropa para hombres y blanco, y el de mitad de cuadra, para mujeres y niños. La segunda foto muestra la inauguración de los años 70. Ambas tiendas estaban conectadas por los fondos.