Maniobra en Diputados: Martín Menem logró el apoyo del PRO y la UCR para dilatar la interpelación de Adorni

Resumen para apurados
- En Buenos Aires, Martín Menem acordó con el PRO y la UCR frustrar el cuórum este martes para dilatar el pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
- La maniobra traslada el debate sobre el patrimonio de Adorni a comisiones internas para enfriar el conflicto político y estirar los plazos hasta el receso invernal.
- La Libertad Avanza buscará retomar la iniciativa legislativa el miércoles con proyectos propios, intentando aislar la gestión de la crisis política que rodea al ministro.
En una jugada política para ganar oxígeno, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, selló un acuerdo con los bloques del PRO y la UCR para evitar que la oposición consiga el quórum en la sesión especial de este martes. El objetivo es desactivar el pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al trasladar el debate a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, un terreno donde el oficialismo maneja los tiempos.
La estrategia consiste en "enfriar" el escándalo patrimonial que rodea a Adorni antes del receso invernal. "No tiene sentido una sesión para emplazar comisiones si el oficialismo ya aceptó habilitar el debate interno", explicaron fuentes del PRO.
Sin embargo, el acuerdo es frágil: desde la conducción de Mauricio Macri y ciertos sectores del radicalismo persiste la presión para que el jefe de Gabinete dé un paso al costado.
Con la sesión del martes prácticamente desactivada, La Libertad Avanza busca retomar la iniciativa legislativa el miércoles. Menem planea convocar a una sesión con temario propio para sancionar el "Super RIGI" y el acuerdo con los holdouts, intentando separar la gestión de la tormenta política que atraviesa el ministro coordinador.