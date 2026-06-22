Maniobra en Diputados: Martín Menem logró el apoyo del PRO y la UCR para dilatar la interpelación de Adorni

En una jugada política para ganar oxígeno, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, selló un acuerdo con los bloques del PRO y la UCR para evitar que la oposición consiga el quórum en la sesión especial de este martes. El objetivo es desactivar el pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al trasladar el debate a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, un terreno donde el oficialismo maneja los tiempos.