Adorni confía en el bloque del Senado para frenar a la oposición

El panorama en el Senado es sumamente crítico para el ministro coordinador. De cara a la sesión del jueves, el peronismo logró incluir en el temario las medidas de interpelación contra Adorni, quien se encuentra bajo la lupa judicial investigado por presunto enriquecimiento ilícito. A pesar del temblor político e institucional, el presidente Javier Milei ha decidido sostener firmemente a su funcionario, integrándolo incluso en la comitiva oficial que el último sábado lo acompañó a Rosario para el acto central por el Día de la Bandera.