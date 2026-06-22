Adorni confía en el bloque del Senado para frenar a la oposición

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó de urgencia a los senadores de La Libertad Avanza (LLA) para mantener una reunión este martes en la Casa Rosada. El encuentro se produce en la antesala de una sesión clave en el Congreso de la Nación, donde la oposición busca aprobar una interpelación y una eventual moción de censura en su contra, poniendo en jaque su continuidad en el Gobierno.
La convocatoria fue articulada en las últimas horas a través del secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, uno de los principales nexos del Poder Ejecutivo con los legisladores de la Cámara alta. Aunque el objetivo formal del encuentro comunicado por la administración central es el de “analizar todos los proyectos que el oficialismo tiene en carpeta”, la realidad política indica que la prioridad absoluta será abroquelar las filas propias y definir la estrategia de resistencia frente al avance opositor.
El panorama en el Senado es sumamente crítico para el ministro coordinador. De cara a la sesión del jueves, el peronismo logró incluir en el temario las medidas de interpelación contra Adorni, quien se encuentra bajo la lupa judicial investigado por presunto enriquecimiento ilícito. A pesar del temblor político e institucional, el presidente Javier Milei ha decidido sostener firmemente a su funcionario, integrándolo incluso en la comitiva oficial que el último sábado lo acompañó a Rosario para el acto central por el Día de la Bandera.
Esta firme postura del mandatario nacional generó fuertes tensiones internas dentro del propio espacio oficialista, principalmente expresadas por la jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich. La legisladora se ha mostrado muy crítica respecto a la situación del jefe de Gabinete y ha planteado la necesidad de desplazarlo. Sin embargo, fue ella misma quien consiguió postergar la sesión de la semana pasada, otorgándole al Gobierno un margen de maniobra crucial para planificar su defensa.
Este complejo escenario coincide con un reordenamiento de las piezas de la comunicación gubernamental tras la designación de un nuevo vocero presidencial. El desembarco de Adrián Ravier en la Casa Rosada generó un efecto dominó en la Cámara de Diputados: por cuestiones de paridad de género, su banca legislativa será ocupada por Martín Matzkin, funcionario del área de Seguridad e hijo de un histórico dirigente peronista, quien responde políticamente a Bullrich, engrosando así a los casilleros de la ex ministra en la Cámara baja.
En paralelo, las críticas de los aliados tradicionales del Gobierno se han intensificado de manera sustancial. Desde el PRO reiteraron que Adorni debería dar un paso al costado de su cargo, mientras cuestionan el persistente respaldo de Milei. Uno de los cuestionamientos más duros provino del legislador porteño Darío Nieto, quien fustigó públicamente la justificación patrimonial del jefe de Gabinete basada en supuestos ahorros en criptomonedas, argumentando que en el año 2014 el mercado de bitcoin era ínfimo, volátil y ajeno al perfil que ostentaba el funcionario.
“Adorni es un gran mentiroso y toma de boludos a los argentinos. Mintió cuatro veces: en la conferencia de prensa, en el Congreso, en La Nación +. Este tipo, en una sociedad que no llega a fin de mes, cambió a sus chicos de escuela, con una madurez absoluta, va y les toma el pelo”, lanzó Nieto en declaraciones radiales.
¿Días contados?
El cronograma originalmente acordado en la Cámara alta estipulaba votar la interpelación de Adorni para el próximo 2 de julio, coincidiendo con la fecha en que el funcionario se comprometió a brindar su primer informe de gestión ante el cuerpo. No obstante, la estrategia del peronismo y los sectores opositores más duros apunta a ir a fondo y someter a votación, inmediatamente después de las preguntas del recinto, una moción de censura para forzar la remoción definitiva.
Ante esta amenaza, el oficialismo intenta contragolpear modificando los criterios parlamentarios acordados en la última reunión del Trabajo Parlamentario. El Gobierno sostiene ahora que la interpelación requiere de una mayoría calificada de dos tercios y no una mayoría absoluta, amparándose en el vacío legal del artículo 101 de la Constitución Nacional, el cual carece de una ley reglamentaria desde la reforma de 1994.
Esta jugada oficialista encuentra un rechazo tajante en el bloque conducido por José Mayans, quien ya adelantó que la oposición no asistirá a una nueva reunión de Labor para reconsiderar lo pactado. Por su parte, los sectores dialoguistas ven con buenos ojos exigen los dos tercios para habilitar el debate inicial en la Comisión de Asuntos Constitucionales, prefiriendo que la moción de censura sea postergada para sesiones venideras y no resulte de manera intempestiva en el recinto.
Presentación pública: Milei se mostrará con Ravier
El presidente Javier Milei compartirá mañana la primera actividad pública con su nuevo portavoz en un evento que coordina la Fundación Faro y que incluye la participación estelar del economista y profesor universitario David Friedman, hijo de Milton Friedman, uno de los máximos referentes intelectuales del mandatario.
En calidad de director académico, Ravier participará del “evento liberal del año”, como lo presentan sus organizadores, y estará a cargo de la presentación del libro que coescribió con el libertario titulado “La Batalla por la Macroeconomía”. La obra, publicada este año, revisa y confronta los postulados de John Maynard Keynes, Milton Friedman, Robert Lucas y Friedrich Hayek, cuatro de los economistas más influyentes de la macroeconomía moderna y la base teórica en la que se apoya el Presidente.
El evento tendrá lugar mañana desde las 19.30 y se transmitirá por el canal de YouTube de la Fundación Faro.