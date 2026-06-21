Horóscopo chino: los cuatro signos que vivirán una profunda transformación antes de que termine junio, según Ludovica Squirru

Según Ludovica, la energía predominante durante la segunda parte de junio invita a abandonar la idea de que el destino está completamente definido y a comprender que siempre existe la posibilidad de cambiar de rumbo. Para estos cuatro signos del horóscopo chino, las próximas semanas podrían representar el inicio de una etapa de crecimiento, renovación y nuevas oportunidades en diferentes ámbitos de la vida.