Política

Adorni dejó de ser el vocero presidencial: lo reemplazará un economista que escribió un libro con Milei

La decisión fue comunicada luego de una reunión entre el jefe de Gabinete y el presidente Milei. El cargo será ocupado por Adrián Ravier.

CAMBIOS. Con la designación de Adrián Ravier, Milei separó la vocería presidencial de la Jefatura de Gabinete, cargo que seguirá ocupando Adorni.
CAMBIOS. Con la designación de Adrián Ravier, Milei separó la vocería presidencial de la Jefatura de Gabinete, cargo que seguirá ocupando Adorni.
Por Matias Argañaraz Hace 4 Hs

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció ayer que el economista y diputado nacional Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial. La designación fue comunicada a través de la red social X, poco después de una reunión que Adorni mantuvo con el presidente Javier Milei en la residencia de Olivos.

“Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial. Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente”, escribió Adorni en su cuenta oficial.

La decisión implica una modificación en el esquema de comunicación de la Casa Rosada. Hasta ahora, Adorni ejercía en simultáneo las funciones de jefe de Gabinete y vocero presidencial. Con la incorporación de Ravier, el Gobierno vuelve a concentrar la vocería en un funcionario dedicado exclusivamente a esa tarea.

Según trascendió desde el oficialismo, el encuentro entre Milei y Adorni ya estaba previsto como parte de las reuniones habituales que ambos mantienen para analizar distintos aspectos de la gestión nacional. Fue en ese marco donde terminó de definirse el nombramiento.

Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero del Gobierno que coescribió un libro con Javier Milei

Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero del Gobierno que coescribió un libro con Javier Milei

La llegada de Ravier se produce en un momento de intensa actividad política para el Gobierno nacional. Hoy, Milei y Adorni encabezarán un acto por el Día de la Bandera en Rosario, en lo que será la primera aparición pública conjunta del jefe de Gabinete luego de la entrevista que brindó la semana pasada para responder a los cuestionamientos sobre el incremento de su patrimonio.

Según consignó La Nación, la definición de nombrar al diputado en el cargo de vocero fue del Presidente, que lo llamó a Ravier para avisarle. El diputado estaba por arribar a La Pampa, provincia a la que representa, cuando atendió. En las oficinas de Santiago Caputo hubo elogios a Ravier y ya planificaban qué tesitura deberá tener la nueva comunicación gubernamental de la gestión Milei. “Que las fuerzas del cielo te acompañen”, le habría escrito el asesor. Lejos de quedarse atrás, en filas de Karina Milei se adjudicaban a Ravier como un puro de la hermana presidencial.

En paralelo, la administración nacional busca reforzar su estrategia comunicacional, con mayor presencia en redes sociales y una difusión más activa de las medidas de gestión y de los anuncios oficiales. En los últimos días, Adorni retomó una intensa actividad en sus plataformas digitales con publicaciones sobre decisiones adoptadas por distintas áreas del Ejecutivo.

Al mismo tiempo, el oficialismo sigue de cerca la agenda legislativa. El Senado postergó por una semana una sesión considerada clave y continúa abierta la posibilidad de convocar a Adorni a una interpelación prevista para comienzos de julio.

Ravier, nuevo vocero de Milei: “Trataré de aportar para comunicar los logros del Gobierno”

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Con la designación de Ravier, el Gobierno apunta a fortalecer uno de sus principales canales de comunicación con la ciudadanía y a delegar en una figura específica la difusión de las decisiones del Poder Ejecutivo.

Quién es Adrián Ravier

Adrián Ravier no proviene del ámbito de la comunicación ni hizo carrera dentro de las estructuras tradicionales de la política. Economista identificado con la Escuela Austríaca, es coautor de un libro junto a Javier Milei y se convirtió en uno de los dirigentes más alineados con la visión económica del Presidente. En los últimos meses, además, fue uno de los principales defensores públicos del Gobierno durante las controversias que involucraron a Adorni.

Su trayectoria profesional estuvo marcada principalmente por la actividad académica. Durante más de 20 años desarrolló una carrera dedicada a la macroeconomía, la teoría monetaria y el pensamiento económico. Fue docente en la Universidad Nacional de La Pampa, la Universidad del CEMA, la Universidad Francisco Marroquín, de Guatemala, y la Universidad de las Hespérides, entre otras instituciones.

A diferencia de otros economistas que alcanzaron notoriedad desde consultoras privadas o entidades financieras, Ravier construyó su perfil a partir de la docencia, la investigación y la difusión de las ideas liberales. Su formación también lo vinculó con instituciones de referencia del pensamiento austríaco, como la Fundación Friedrich A. von Hayek y el Mises Institute de Alabama.

Su ingreso a la política partidaria llegó después de años de actividad académica. Se consolidó como una de las principales figuras de La Libertad Avanza en La Pampa, fue electo diputado nacional y actualmente preside el partido libertario en esa provincia.

Su desembarco en el Congreso marcó el paso de la discusión teórica sobre el rol del Estado a la actividad legislativa y la negociación política, una experiencia que terminó acercándolo aún más a la estructura nacional del oficialismo y que ahora lo llevará a asumir la vocería presidencial.

Cambio de perfil: la designación de Ravier marca un giro en la estrategia de comunicación del Gobierno

La llegada de Adrián Ravier a la vocería presidencial representa un cambio de perfil en la estrategia comunicacional del Gobierno. A diferencia de Manuel Adorni, vinculado al ámbito periodístico y mediático, su sucesor proviene del campo académico y de la construcción doctrinaria del oficialismo. En el sector vinculado a Santiago Caputo, al que pertenecería Ravier, ya planifican cómo será la nueva estrategia de comunicación oficial, en un contexto atravesado por tensiones políticas en torno al jefe de Gabinete.

El festejo de Bullrich: la senadora sumará un diputado de su confianza tras el nombramiento de Ravier

El nombramiento de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial abrió un lugar en la Cámara de Diputados que será ocupado por Martín Matzkin, dirigente del entorno de Patricia Bullrich, quien lo considera un hombre de extrema confianza y lo incorporó previamente a su equipo en el Ministerio de Seguridad. “Muchos éxitos en esta nueva responsabilidad, Adrián Ravier. Un gran paso para destrabar la comunicación del Gobierno y mostrar con claridad el esfuerzo de todos los argentinos y los resultados de todos los días”, expresó Bullrich.

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