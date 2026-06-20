Adorni dejó de ser el vocero presidencial: lo reemplazará un economista que escribió un libro con Milei

Según consignó La Nación, la definición de nombrar al diputado en el cargo de vocero fue del Presidente, que lo llamó a Ravier para avisarle. El diputado estaba por arribar a La Pampa, provincia a la que representa, cuando atendió. En las oficinas de Santiago Caputo hubo elogios a Ravier y ya planificaban qué tesitura deberá tener la nueva comunicación gubernamental de la gestión Milei. “Que las fuerzas del cielo te acompañen”, le habría escrito el asesor. Lejos de quedarse atrás, en filas de Karina Milei se adjudicaban a Ravier como un puro de la hermana presidencial.