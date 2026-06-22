Abren la inscripción para la Expocon 2026

El Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP) abrió la preinscripción para Expocon 2026. El plazo vence el 17 de julio, y pueden postularse empresas, cámaras, cooperativas e instituciones vinculadas a la economía del conocimiento, mediante el siguiente formulario.
El evento, que se realizará el jueves 3 y el viernes 4 de septiembre en el Hotel Sheraton (avenida Soldati y Haití), llega a su tercera edición consolidado como el principal encuentro nacional del sector. “Expocon es considerada un punto estratégico de vinculación, ya que reúne a empresarios, emprendedores, instituciones académicas, organismos públicos, referentes nacionales e internacionales y actores estratégicos del ecosistema de la innovación y de la tecnología”, dijo el vicepresidente del IDEP, Juan Casañas. Agregó que la exposición posiciona a la provincia como un polo tecnológico y de servicios basados en el conocimiento, generando oportunidades concretas de inversión, empleo calificado y expansión de mercados.
Dos ejes
Esta edición pondrá foco en dos ejes: la formación de talento para la economía del conocimiento y las rondas de negocios nacionales e internacionales orientadas a generar alianzas y oportunidades de exportación. Durante las dos jornadas habrá exposiciones, conferencias, paneles, networking y rondas de negocios con potenciales clientes, proveedores e inversores.
Podrán postularse empresas tucumanas de rubros como software, inteligencia artificial, ciberseguridad, videojuegos, producción audiovisual, biotecnología, fintech y plataformas educativas, entre otros. Para acceder a un stand, deberán contar con inscripción vigente en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), certificado MiPyME, inscripción en Ingresos Brutos y, preferentemente, licencia de uso de Marca Tucumán. El Directorio del IDEP evaluará representatividad, innovación y potencial de negocios.
Los costos de participación van de los $ 1,3 millones para un stand de Pequeñas y Medianas Empresas hasta $ 5 millones para una isla. Las firmas asociadas a cámaras tucumanas tendrán un 50% de descuento.