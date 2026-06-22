Abren la inscripción para la Expocon 2026

El evento, que se realizará el jueves 3 y el viernes 4 de septiembre en el Hotel Sheraton (avenida Soldati y Haití), llega a su tercera edición consolidado como el principal encuentro nacional del sector. “Expocon es considerada un punto estratégico de vinculación, ya que reúne a empresarios, emprendedores, instituciones académicas, organismos públicos, referentes nacionales e internacionales y actores estratégicos del ecosistema de la innovación y de la tecnología”, dijo el vicepresidente del IDEP, Juan Casañas. Agregó que la exposición posiciona a la provincia como un polo tecnológico y de servicios basados en el conocimiento, generando oportunidades concretas de inversión, empleo calificado y expansión de mercados.