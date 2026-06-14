El gobierno de Estados Unidos bloquea el acceso a uno de los modelos de inteligencia artificial más avanzados

Mythos, el modelo que alarmó a Washington

La raíz del conflicto se encuentra en Claude Mythos, un sistema de inteligencia artificial que Anthropic presentó en abril con acceso muy restringido precisamente por sus potenciales riesgos en el ámbito de la ciberseguridad. La empresa reconoció desde el principio que Mythos podría convertirse en una herramienta poderosa para atacar redes informáticas, por lo que limitó su disponibilidad a unas 40 organizaciones encargadas de mantener infraestructuras críticas, con el objetivo de que pudieran usarlo para detectar y parchear vulnerabilidades antes de que actores maliciosos las explotaran.