Resumen para apurados
- El gobierno de EE.UU. ordenó a Anthropic bloquear el acceso a sus modelos Fable 5 y Mythos 5 por razones de seguridad nacional, afectando a usuarios y empleados extranjeros.
- La decisión del Departamento de Comercio responde al temor de una vulnerabilidad que permita eludir las salvaguardas de ciberseguridad que poseen estos sistemas.
- El conflicto tensa la relación entre la firma y el gobierno, sentando un precedente que podría limitar el desarrollo de la inteligencia artificial a nivel global.
Anthropic, la empresa de inteligencia artificial con sede en San Francisco, se vio obligada a desactivar de forma abrupta el acceso a Fable 5 y Mythos 5, dos de sus modelos de inteligencia artificial más avanzados luego recibir una orden del gobierno de los Estados Unidos que invoca motivos de seguridad nacional.
La orden, emitida por el Departamento de Comercio, prohíbe que cualquier ciudadano extranjero acceda a estos sistemas, ya sea dentro o fuera del territorio estadounidense. El alcance es tan amplio que también afecta a los propios empleados de Anthropic que no posean ciudadanía estadounidense, incluidos trabajadores procedentes de países aliados como Canadá o el Reino Unido.
La medida, cuya duración se desconoce por el momento, interrumpió el acceso de millones de usuarios en todo el mundo. El resto de modelos de la empresa, incluido Opus 4.8, permanecen sin cambios.
Mythos, el modelo que alarmó a Washington
La raíz del conflicto se encuentra en Claude Mythos, un sistema de inteligencia artificial que Anthropic presentó en abril con acceso muy restringido precisamente por sus potenciales riesgos en el ámbito de la ciberseguridad. La empresa reconoció desde el principio que Mythos podría convertirse en una herramienta poderosa para atacar redes informáticas, por lo que limitó su disponibilidad a unas 40 organizaciones encargadas de mantener infraestructuras críticas, con el objetivo de que pudieran usarlo para detectar y parchear vulnerabilidades antes de que actores maliciosos las explotaran.
El modelo generó reacciones divididas entre los investigadores que accedieron a él. Algunos coincidieron en que representaba una amenaza nueva y preocupante para la seguridad de las redes. Otros, en cambio, lo calificaron de evolución y señalaron que era tan válido para atacar como para defender.
En los últimos días, la empresa había lanzado Fable 5, una versión de Mythos con salvaguardas adicionales diseñadas para bloquear respuestas en áreas sensibles como ciberseguridad o biología. Sin embargo, esas mismas restricciones también podrían impedir que expertos legítimos en ciberseguridad utilicen el sistema para defender redes, lo que ha avivado el debate sobre el equilibrio entre seguridad y utilidad.
Una vulnerabilidad como detonante
Según el comunicado de Anthropic, el gobierno estadounidense cree haber identificado un método para eludir las salvaguardas de Fable 5, lo que en el sector se conoce como “jailbreak”. La técnica denunciada consiste, esencialmente, en pedir al modelo que analice un código fuente específico y corrija los errores que encuentre.
La empresa revisó el informe que habría motivado la directiva y concluyó que las capacidades demostradas en ese ejercicio están disponibles en otros modelos comerciales y que son utilizadas a diario por profesionales de la ciberseguridad defensiva.
La orden de bloqueo no es un hecho aislado. Representa un nuevo capítulo en lo que los expertos describen como una relación “espinosa” entre Anthropic y la administración de Trump. En marzo, el Pentágono declaró a la empresa un “riesgo inaceptable para la cadena de suministro”, lo que podría limitar su uso por parte de agencias federales, tras unas tensas negociaciones sobre el papel de la IA de Anthropic en entornos militares e de inteligencia.
Anthropic sostuvo que acatará la directiva por tratarse de una orden legal vinculante, pero expresó su desacuerdo. “No hemos recibido ni siquiera una divulgación formal de un posible jailbreak que haya conducido a un resultado dañino real”, señaló la compañía. La empresa advierte además que si este estándar se aplicase de forma generalizada en el sector, prácticamente ningún lanzamiento de modelos de inteligencia artificial podría prosperar, y exige que el gobierno establezca un marco regulatorio transparente, técnicamente sólido y procesalmente justo.