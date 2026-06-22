Números de Oro Los Números de Oro de LA GACETA del 22 de junio de 2026 Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 6 Hs Seguir en Esta nota es de acceso libre. Temas Números de Oro de LA GACETA Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Los Números de Oro de LA GACETA del 15 de junio de 2026 Números de Oro de LA GACETA: tres afortunados se repartieron el pozo de $7.000.000 Lo más popular El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán Un estudio “mide” a Milei, a Jaldo, a Catalán y a otros referentes políticos en Tucumán El volumen de la música en el gimnasio puede dañar tu oído y arruinar tu entrenamiento El cambio invisible que los perros generan en el aire de tu casa y cómo afecta tu salud El truco de las luces altas para arrancar el auto en las mañanas frías de invierno Ranking notas premium El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán ¿Quién regula la frontera de la inteligencia artificial? El Mundial del fútbol, como modelo Recuerdos fotográficos: 1909. El sorpresivo casamiento de Lola Mora con su ayudante Entre llamados a la unidad, cruces y salidas, la UCR de Tucumán define su interna para 2027