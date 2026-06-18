Números de Oro

Números de Oro de LA GACETA: tres afortunados se repartieron el pozo de $7.000.000

El tradicional entretenimiento continúa repartiendo premios y renovando la ilusión viernes tras viernes.

NÚMEROS DE ORO. Tres afortunados lectores se repartieron el pozo de $7.000.000.
NÚMEROS DE ORO. Tres afortunados lectores se repartieron el pozo de $7.000.000.
Hace 1 Hs

La suerte volvió a sonreír en Tucumán con una nueva edición de Números de Oro, el tradicional entretenimiento de LA GACETA que cada semana despierta la ilusión de miles de lectores. En esta oportunidad, tres participantes acertaron la combinación ganadora y se repartieron el pozo acumulado de $7.000.000 correspondiente a la semana 12.

El entretenimiento continúa consolidándose como una de las propuestas más esperadas por los tucumanos, que cada viernes reciben su tarjeta junto al diario con la expectativa de convertirse en los próximos ganadores. La emoción se mantuvo hasta el final y, esta vez, la fortuna encontró a tres afortunados que podrán disfrutar de un importante premio en efectivo.

Además, quienes cuentan con Tarjeta Sol tienen la posibilidad de potenciar sus premios gracias al beneficio exclusivo que duplica el monto obtenido en caso de resultar ganadores. Para acceder a este beneficio, los participantes deben retirar sus tarjetas selladas en la sede de LA GACETA, ubicada en La Rioja 265, en el horario de 17.30 a 20.30.

Por otro lado, sigue vigente Números de la Suerte, el sorteo complementario que entrega órdenes de compra por $350.000, brindando más oportunidades de ganar a los lectores que participan cada semana.

Con miles de tucumanos atentos a cada edición, Números de Oro continúa repartiendo premios y renovando la ilusión viernes tras viernes, consolidándose como una tradición que acompaña a las familias de toda la provincia.

Esta nota es de acceso libre.
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