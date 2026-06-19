Aguinaldo 2026: ¿conviene gastarlo, invertirlo o usarlo para pagar deudas? La respuesta de los expertos

¿Y si después de todo eso todavía sobra dinero? Cuando el aguinaldo deja un sobrante por encima del fondo de emergencia, el horizonte -plazo temporal- define la estrategia, puntualiza el analista. Para 90 días o más, los plazos fijos UVA ajustan el capital por inflación con un plus de tasa, lo que protege el poder de compra si la suba de precios se acelera. Para perfiles con algo más de práctica, los Boncap ofrecen un rendimiento anual del orden del 26% según vencimiento. “Esta inversión es similar a un plazo fijo. Algunas de sus diferencias son: plazo más largo, rendimiento más alto actualmente, y posibilidad de vender en cualquier momento, aunque su precio puede subir y bajar en ese período”, enumera el inversor.