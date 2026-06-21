Karina, Kosinski y los atajos del poder

Lo cierto es que esos pasadizos o atajos existen, y en el caso de Karina, la llave que le abrió las puertas fue su hermano, y más precisamente un discurso y unas maneras que calaron hondo en el ánimo de la sociedad y revirtieron en esperanza y votos. Porque ese pasadizo del que hablamos es, ni más ni menos, una parte fundamental de la democracia: el peso creciente que otorga al manejo del discurso, al histrionismo de los medios y las redes sociales por encima de las capacidades reales para ejercer un cargo. Más que la meritocracia, prima la logocracia, la capacidad retórica para entretener y enervar a las masas. Como en todo, lo supieron antes los griegos, que formaban a los jóvenes políticos de las clases acomodadas principalmente en oratoria, que era la herramienta para vencer en las batallas dialécticas de la asamblea.