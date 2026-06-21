Aforismos de Alina Diaconú

Como las palabras no son inocentes -y menos aún las de la literatura, que tienden a ser metafóricas-, hemos de retener la intermitencia de luz de estas luciérnagas, que nos habla de la condición humana en su fragilidad y en su milagro. Pero como tampoco el epíteto “curiosas” es fortuito, vamos más allá y tomamos en cuenta que en su sinonimia de indiscretas, entrometidas, indagadoras o impertinentes está cifrado un mandato tendiente al conocimiento. Al ansia de saber. Y ya, entonces, entramos en los dominios de la metafísica. Soslayado todo lo que pudiera servir de adorno o habilidad retórica, comprendemos, entonces, que estos aforismos de Alina son exploraciones, descubrimientos y cristalizaciones verbales para decir lo callado, el lado de sombra, la mitad perdida, esa porción de lo inescindible que nos acompaña en su condición de misterio y que comúnmente denominamos “lo inexpresable”.