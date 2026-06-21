Maradona y la Fuerza de los Débiles

Tales economías tienden a ser tanto más pobres como menos justas. Por ejemplo, los economistas ganadores del Premio Nobel Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson sostienen que las sociedades prosperan cuando cuentan con instituciones inclusivas, capaces de ofrecer oportunidades amplias e imponer reglas relativamente justas para todos. En ese contexto, prevalece el Estado de Derecho y el éxito individual de cada persona contribuye al bien común a través de la innovación y la competencia (en una dinámica semejante a la famosa “mano invisible” de Adam Smith). En cambio, cuando las instituciones son ineficientes o extractivas, el éxito individual se desvía del bien común porque depende excesivamente de privilegios, conexiones políticas o posiciones heredadas. Estas economías frecuentemente fallan, y muchos ciudadanos perciben una exclusión o falta de acceso adecuado a las oportunidades.