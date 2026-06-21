Matiás Bauso“La Scaloneta nace como un término burlón y ahora es sinónimo de la mejor selección argentina
Junto con Javier Acuña, acaba de publicar Scalopedia una enciclopedia coral de la Scaloneta, publicada por editorial Planeta coincidentemente con el comienzo del Mundial de Fútbol. Es un recorrido por los logros, tropiezos y perspectivas de la selección argentina que, desde 2019, transita el mejor ciclo de su historia. Bauso no se queda corto en su diagnóstico: “Creo que no ha habido ninguna selección del mundo con un apogeo tan largo”.
Por Flavio Mogetta para LA GACETA
“El fútbol despierta las peores pasiones. Despierta sobre todo lo que es peor en estos tiempos, que es el nacionalismo referido al deporte, porque la gente cree que va a ver un deporte, pero no es así. La idea de que haya uno que gane y que el otro pierda me parece esencialmente desagradable. Hay una idea de supremacía, de poder, que me parece horrible”, comentó alguna vez Jorge Luis Borges refiriéndose al deporte más popular de los argentinos. A las claras el fútbol no despertaba en él la misma pasión que sí encendían por ejemplo las enciclopedias, de las que entendía que estaban regidas por un orden alfabético que era un gran desorden en relación a los temas. “Soy ante todo un lector de antologías, de enciclopedias. No me importa que sean viejas. Yo no busco solo información. Busco también estímulos”, también dijo.
Los periodistas Matías Bauso y Javier Acuña junto con el ilustrador e historietista Esteban Serrano lograron de alguna manera lo imposible: aunar en un mismo libro esos dos elementos irreconciliables en el universo borgeano. Así nació Scalopedia.
-Al abrir Scalopedia nos encontramos con el género favorito del Borges lector, pero también del escritor, ya que no es raro descubrir en sus textos menciones a la Enciclopedia Británica.
-Nos inspiramos un poco en eso, en esas enciclopedias británicas que elogiaba Borges, que no solo tenían entradas y definiciones, sino que cada tanto había artículos largos firmados. Borges elogiaba esas enciclopedias donde cada tanto aparecía un artículo, una entrada sobre un escritor, un filósofo o un hecho histórico firmada por alguien. Pensamos era una buena posibilidad, más allá de que el formato te permite entrar y salir por cualquier lado. Teníamos una dificultad: el hecho era muy reciente y bastante conocido todo el ciclo Scaloni. ¿Cómo hacer para mirarlo? Se nos ocurrieron tres cosas. Que no tenga un tono solemne, que tenga momentos zumbones, de humor, descontracturados. Segundo, hacer una especie de gran antología de lo que se escribió en su momento sobre Scaloni, ya sea sobre el ciclo o el equipo, lo que se dijo.
Fuimos a buscar, por ejemplo, las críticas severísimas que le hacían al principio en los programas de debate futbolísticos o en las transmisiones. Es fácil mirarlo desde hoy y decir: “mirá como criticaban a Scaloni y salió campeón del mundo”. Lo que criticaban, en parte, era la informalidad, la improvisación de nombrar técnico en la selección argentina a un tipo que no tenía la más mínima experiencia como técnico. Tenemos, además, fragmentos de José Santamarina, de su libro Ya está, de notas de (Juan José) Becerra, de (Pablo) Perantuono, de (Andrés) Burgo, de (Ezequiel) Fernández Moores. Fragmentos de periodistas deportivos y escritores a partir de lo que escribieron en su momento. Y tercero, hay 30 autores invitados para los artículos más largos. A la mayoría les dimos a elegir un tema sobre el que tuvieran algo para decir. Hay desde escritores o cineastas a deportistas, como Santiago Llach, Juan Villegas, Julieta Habif, Julieta Roffo, Marina Zucchi, Andrea Calamari, Ariel Senosiain, Juan Pablo Varsky, Juan Pablo Marrón o Jorge D’Alessandro. Hay fragmentos de una entrevista que le hizo Javier Acuña a Martín Kohan, que es como el “Grinch” de la selección. Tratamos también de contar historias no tan conocidas que muestran un aspecto del ciclo, que incluye desde el rechazo inicial de la gente a los festejos de diciembre del 2022, una de las manifestaciones más grandes de la historia argentina.
-En ese andar errático del ciclo Scaloni, hay entradas para momentos como el de la Copa América y el penal que ataja Franco Armani ante Paraguay, y proyectan lo que pudo haber sido el destino de la Scaloneta de no haber sucedido eso. Ese otro género literario que es la ucronía.
-“Armani y el milagro secreto de Brasil 2019” es un texto muy lindo de Jorge Castro, que hace un paralelo con un cuento de Borges que es eso también de “¿Qué hubiera pasado si…”. En el libro hay dos textos de este tipo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera entrado la pelota final de Kolo Muani o si hubiera entrado ese penal en la Copa América? Revisando el ciclo paso a paso, uno descubre que Scaloni tuvo un montón de match points en contra desde el primer torneo, desde el L’ alcudia, el torneo juvenil que en semifinales gana por penales. Después que pierden con Venezuela, que es el partido de la crítica de Mariano Closs, que dice que es una vergüenza y demás, van a jugar sin Messi contra Marruecos y ganan. Y si le hacen ese penal de Paraguay quedaba eliminado en la primera rueda de la Copa América y obviamente lo hubieran echado. Y con México en el Mundial también otro match point en contra. Hay algo que también es muy impresionante, que está en el libro de Diego Borinsky y que nosotros también encontramos en algunos testimonios, como el de su primer entrenador en las inferiores de Newell’s o la persona que lo recibió en La Coruña apenas asume como técnico, que dicen: “este hombre puede salir campeón del mundo”. Decís “pero si nunca dirigió nada”. Y los dos dijeron lo mismo: “es un tipo con ángel”, que está tocado por la varita mágica. Creo que algo de eso hay, más allá de su de su gran conducción, que es indudable porque es muy difícil manejar hoy grupos de jugadores con la plata que tienen, las presiones que manejan y los egos hiperdesarrollados. A diferencia de Menotti y Bilardo, no se convirtió en un personaje de sí mismo. Después de salir campeones del mundo, Menotti se hizo mucho más menottista y los equipos de Bilardo mucho más bilardistas.
-¿Por qué Scaloni logró que su selección sea la “scaloneta” y ni Menotti ni Bilardo lograron algo parecido?
-La Scaloneta nace como un término paródico, despectivo, burlón y ahora es el sinónimo de la mejor selección argentina de la historia- Pase lo que pase, insisto, no ha habido ciclo más exitoso que este. Te digo más, creo que no ha habido ninguna selección del mundo con un apogeo tan largo. Se dice que el mejor equipo del mundo es el Brasil 70, pero el apogeo es de seis partidos -porque en esos mundiales con seis partidos eras campeón-; antes del mundial habían echado al técnico (asumió Zagallo y después del mundial se desmembró el equipo). El otro aspecto que me llama la atención, que también es mérito de los líderes, es que en un fútbol hiperprofesionalizado este equipo tiene un plus, que es que se quieren.
-Otro dato curioso, es que a la hora conformar esta Scalopedia, eligieron muy bien la entrada uno: “Abanderado Grandoli”.
-Es que cuando vi que era Abanderado, dije no va a haber otra adelante. El principio me parece que eso muestra algo, que es Abanderado Grandoli, que es el primer equipo de Messi, que va a ver al hermano, falta uno, era mucho más chiquito, lo ponen y nunca más salió. De eso se trata la entrada. Y la segunda, que son los abrazos, de los jugadores y cuerpo técnico durante todo el proceso hasta el abrazo que nos damos nosotros en nuestras casas cuando salen campeón del mundo, ¿no? De todas maneras, nosotros nos vamos a Scaloni, a Messi, a Dibu, que obviamente son protagonistas imprescindibles, pero esto no se explica solo desde los nombres, sino que hay algo colectivo ahí que es muy impresionante, por eso en algún momento dudamos y después la pusimos que es la lista de todos los convocados, de todos los que alguna vez puso Scaloni. Y es muy impresionante porque hay nombres que uno ni se acordaba que habían estado. Muestra una búsqueda muy exhaustiva hasta dar con los que querían encontrar.
© LA GACETA
Scalopedia*
Una enciclopedia coral de la Scaloneta
Por Matías Bauso y Javier Acuña
Desde 2019 la Selección Argentina transita el mejor ciclo de su historia. Por longevidad, por resultados y por rendimiento califica para disputar el título de mejor selección de la historia del fútbol. Sus contendientes tuvieron apogeos mucho más breves o logros menos persistentes.
En estas páginas se retratan victorias indelebles, episodios heroicos, publicidades, algunas pocas derrotas, vidas, puntos de giro, momentos de zozobra y algunos de los momentos más felices que hemos vivido como argentinos.
Messi, Scaloni y muchísimos otros protagonistas importantes. No se explica un desempeño tan prolongado en el tiempo solo a través de unos pocos nombres o un par de circunstancias. Eso es lo que pretende la Scalopedia: contar de manera fragmentada estos años de gloria que tuvieron su cénit en Qatar pero que no se apaga ron en diciembre de 2022. Están los logros deportivos, los análisis tácticos, los aspectos humanos y también las millones de personas inundando las calles con la alegría inconmensurable de los festejos.
*Fragmento.
PERFIL
Matías Bauso es escritor, abogado y periodista. Es autor de los libros Una épica de los últimos instantes, El deporte en el cine: grandes partidos, jugadores y atletas de la pantalla, 78: historia oral del Mundial, Argentina bizarra y El fiscal. Ha editado la antología Dirigentes, decencia y wines, que recoge la obra periodística de Dante Panzeri. Escribe para el portal del canal TN.