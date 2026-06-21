Matiás Bauso“La Scaloneta nace como un término burlón y ahora es sinónimo de la mejor selección argentina

-“Armani y el milagro secreto de Brasil 2019” es un texto muy lindo de Jorge Castro, que hace un paralelo con un cuento de Borges que es eso también de “¿Qué hubiera pasado si…”. En el libro hay dos textos de este tipo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera entrado la pelota final de Kolo Muani o si hubiera entrado ese penal en la Copa América? Revisando el ciclo paso a paso, uno descubre que Scaloni tuvo un montón de match points en contra desde el primer torneo, desde el L’ alcudia, el torneo juvenil que en semifinales gana por penales. Después que pierden con Venezuela, que es el partido de la crítica de Mariano Closs, que dice que es una vergüenza y demás, van a jugar sin Messi contra Marruecos y ganan. Y si le hacen ese penal de Paraguay quedaba eliminado en la primera rueda de la Copa América y obviamente lo hubieran echado. Y con México en el Mundial también otro match point en contra. Hay algo que también es muy impresionante, que está en el libro de Diego Borinsky y que nosotros también encontramos en algunos testimonios, como el de su primer entrenador en las inferiores de Newell’s o la persona que lo recibió en La Coruña apenas asume como técnico, que dicen: “este hombre puede salir campeón del mundo”. Decís “pero si nunca dirigió nada”. Y los dos dijeron lo mismo: “es un tipo con ángel”, que está tocado por la varita mágica. Creo que algo de eso hay, más allá de su de su gran conducción, que es indudable porque es muy difícil manejar hoy grupos de jugadores con la plata que tienen, las presiones que manejan y los egos hiperdesarrollados. A diferencia de Menotti y Bilardo, no se convirtió en un personaje de sí mismo. Después de salir campeones del mundo, Menotti se hizo mucho más menottista y los equipos de Bilardo mucho más bilardistas.