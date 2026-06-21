Juan Villoro: “Este es un Mundial de los ricos, no de la gente”

-Cuando Rodri recibió el Balón de oro, fue a la ceremonia en muletas. No podía jugar a causa de la sobreexplotación que había tenido con la cantidad de partidos con el Manchester City y con la selección española. Entonces, si el mejor no puede jugar por exceso de partidos, ¿qué clase de deporte es este? Tengo la sensación de que los jugadores de fútbol son víctimas acaudaladas. Víctimas porque probablemente su carrera sea corta, pero se les acorta más por la cantidad de partidos, la cantidad de anuncios de televisión que hacen, la obligación de ser protagonistas en la selección, en la Copa, en la Liga, en todos los torneos, jugar tres partidos en la semana. Todo eso los destruye. Entonces, efectivamente están recibiendo una fortuna, pero a los 30 años no pueden caminar. Obviamente algunos logran seguir adelante, pero no todos. Algunos encuentran refugio en la ludopatía, en la droga, en el dopaje, que también son salidas falsas. Los propios futbolistas deberían saber que a largo plazo esos mismos beneficios que están recibiendo resultan corrosivos. A veces me parece que las condiciones de vida de los jugadores son parecidas a las de los caballos de carreras. Un caballo pura sangre muchas veces está en mejor condición física que un jugador inyectado de cortisona.