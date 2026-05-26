Los trucos más eficaces para ahorrar energía durante los meses fríos

Durante los meses fríos, el descenso de la temperatura vuelve fundamental el encendido de los sistemas de calefacción en las viviendas argentinas. Esta necesidad provoca habitualmente un incremento notorio en los niveles de consumo, una situación que se traslada de forma directa a los montos de las boletas de gas a lo largo de toda la temporada invernal.
Para mitigar este impacto económico, la adopción de ciertos hábitos cotidianos permite optimizar el uso del recurso sin resignar bienestar. La estrategia principal consiste en retener el ambiente cálido en las habitaciones mediante un aislamiento adecuado, impidiendo de este modo las filtraciones de aire que demandan un funcionamiento prolongado de los artefactos.
Trucos para ahorro de gas en invierno
Protección en ventanas
Las ventanas representan las mayores zonas de fuga térmica en una vivienda. La colocación de cortinas térmicas funciona como un escudo eficaz frente al aire del exterior, reteniendo de forma óptima el clima templado que producen los calefactores.
Uso de textiles en el suelo
La colocación de alfombras constituye una alternativa económica y práctica, sobre todo en estancias con revestimientos cerámicos. Estas piezas textiles elevan el confort y disminuyen notablemente la percepción de frío que transmiten los pisos desnudos.
Calefacción selectiva
La climatización debe limitarse exclusivamente a los sectores de la casa que registran actividad en cada momento. Concentrar la energía en las habitaciones ocupadas previene el gasto innecesario en áreas vacías, especialmente en las horas diurnas.
Hábitos de eficiencia diaria
La implementación de pequeñas rutinas domésticas resulta de gran utilidad para moderar el gasto de gas. Pequeños cuidados diarios aseguran una mejor preservación de la temperatura interna del inmueble sin requerir inversiones complejas.
Acción integral para el ahorro
El éxito en la reducción del consumo eléctrico o de gas surge de la combinación de diversas prácticas y no de un hecho aislado. El cuidado conjunto de la vivienda asegura un ambiente confortable de forma prolongada y un alivio en los costos del servicio.