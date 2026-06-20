Cómo eliminar el mal aliento: los hábitos que recomiendan los odontólogos

El mal aliento, también conocido como halitosis, es una de las afecciones bucales más frecuentes y puede afectar tanto la vida social como la confianza de quienes la padecen. Aunque muchas personas lo relacionan únicamente con una higiene deficiente, los especialistas advierten que también puede estar asociado a distintos problemas de salud bucal e incluso a otras condiciones del organismo.