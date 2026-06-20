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Cómo eliminar el mal aliento: los hábitos que recomiendan los odontólogos

El mal aliento no siempre se debe a una mala higiene bucal. Un especialista explicó cuáles son los factores que pueden provocarlo y compartió una serie de recomendaciones para prevenirlo.

La higiene bucal es clave para combatir el mal aliento
La higiene bucal es clave para combatir el mal aliento
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El odontólogo Ferakh Hamid detalló hoy cómo prevenir la halitosis mediante hábitos cotidianos para evitar afecciones de salud que afectan la vida social.
  • La halitosis surge por bacterias, boca seca o mala higiene. Para combatirla, los expertos sugieren cepillado correcto, uso de hilo dental, raspado lingual y buena hidratación.
  • Adoptar estos hábitos no solo mejora la confianza y las relaciones sociales, sino que previene el desarrollo de enfermedades periodontales y otras complicaciones de salud.
Resumen generado con IA

El mal aliento, también conocido como halitosis, es una de las afecciones bucales más frecuentes y puede afectar tanto la vida social como la confianza de quienes la padecen. Aunque muchas personas lo relacionan únicamente con una higiene deficiente, los especialistas advierten que también puede estar asociado a distintos problemas de salud bucal e incluso a otras condiciones del organismo.

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De acuerdo con el odontólogo Ferakh Hamid, de Aesthetique Dental Care, la principal causa suele ser la acumulación de bacterias en la boca. Cuando los restos de alimentos permanecen sobre los dientes y las encías, favorecen la formación de placa bacteriana, responsable del mal olor. Sin embargo, también señaló que la halitosis puede ser una señal de caries o enfermedades periodontales que requieren tratamiento profesional.

¿Cuáles son las causas del mal aliento?

La higiene bucal deficiente es uno de los factores más habituales. Si el cepillado y el uso de hilo dental no eliminan correctamente la placa, las bacterias pueden acumularse incluso debajo de la línea de las encías, aumentando el riesgo de infecciones y generando un olor desagradable.

Otra causa frecuente es la boca seca. La saliva cumple una función esencial al ayudar a controlar las bacterias y mantener el equilibrio del pH bucal. Cuando su producción disminuye, los microorganismos se multiplican con mayor facilidad y aparece la halitosis.

La alimentación también influye. Algunos alimentos, como el ajo y la cebolla, contienen compuestos que pueden provocar mal aliento durante varias horas después de ser consumidos.

Además, el especialista explicó que distintas afecciones bucales, como las caries, las enfermedades de las encías, las heridas posteriores a una cirugía o las llagas, también pueden estar detrás del problema.

Por otro lado, algunas alteraciones en la garganta y la nariz pueden favorecer el mal olor. Entre ellas se encuentran el goteo posnasal y los cálculos amigdalinos, donde suelen acumularse bacterias que producen compuestos responsables de la halitosis.

Cómo prevenir el mal aliento

Para reducir el riesgo de sufrir halitosis, los especialistas recomiendan incorporar una rutina completa de higiene bucal y mantener hábitos saludables. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • Cepillarse los dientes correctamente después de las comidas y utilizar hilo dental para eliminar los restos de alimentos.
  • Limpiar la lengua con un raspador específico para reducir la acumulación de bacterias.
  • Mantener una buena hidratación durante el día para favorecer la producción de saliva.
  • Comer con regularidad e incluir frutas y verduras, ya que la masticación estimula la secreción salival.
  • Evitar el consumo de tabaco, ya que fumar favorece la aparición de mal aliento y perjudica la salud bucal.
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