Seis mujeres en el Mundial: un récord que celebra un avance, pero también expone una deuda pendiente

En 2026 hay autos que se manejan solos, inteligencia artificial capaz de escribir textos y cirugías realizadas por robots. Sin embargo, una de las noticias más celebradas del Mundial de fútbol es que seis mujeres fueron elegidas para integrar el equipo arbitral.
Sí, es un hecho histórico. Pero también es una prueba de que uno de los deportes más populares del planeta sigue llegando tarde a discusiones que en otros ámbitos ya deberían estar saldadas.
La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá contará con 48 selecciones, 104 partidos y un equipo arbitral integrado por 170 personas. De ese universo, apenas seis son mujeres: las juezas principales Tori Penso, de Estados Unidos, y Katia García, de México; las asistentes Brooke Mayo, Kathryn Nesbitt y Sandra Ramírez; y Tatiana Guzmán, que se desempeñará como oficial de video.
Se trata de un récord para un Mundial masculino y de un paso más en un proceso de apertura que comenzó a hacerse visible recién en los últimos años. Pero el dato también invita a una pregunta: ¿por qué sigue siendo extraordinario que una mujer ocupe ese lugar?
En casi ningún otro ámbito profesional sorprende que una mujer dirija un equipo, tome decisiones o ejerza autoridad sobre colegas varones. En el fútbol, en cambio, todavía se habla de “pioneras”, “hazañas” o “primeras veces”. Esa mirada revela hasta qué punto el deporte más popular del planeta continúa arrastrando estructuras y prejuicios construidos durante décadas.
La desigualdad tampoco se limita al arbitraje. Las mujeres siguen siendo minoría en las comisiones directivas de los clubes, en las federaciones nacionales y en los principales organismos de conducción del fútbol. También son escasas las entrenadoras que trabajan en las máximas categorías masculinas y las dirigentes que ocupan cargos ejecutivos en las instituciones más importantes.
El arbitraje no escapó a esa lógica. Durante años se puso en duda la autoridad de las mujeres para controlar un partido de alta competencia, su capacidad física para seguir el ritmo del juego o incluso la posibilidad de hacerse respetar por los futbolistas. Con el paso del tiempo, el rendimiento de las propias árbitras fue desarmando cada uno de esos prejuicios.
Su presencia en el Mundial 2026 no responde a una concesión ni a una política de cupos. Todas atravesaron las mismas pruebas físicas, técnicas y reglamentarias que sus colegas varones, acumularon experiencia en competencias internacionales y construyeron carreras de alto nivel antes de recibir la designación de la FIFA.
La francesa Stéphanie Frappart abrió ese camino en Qatar 2022 cuando se convirtió en la primera mujer en dirigir un partido de una Copa del Mundo masculina. Más allá del simbolismo, su actuación pasó prácticamente desapercibida, una señal de que el foco estuvo puesto en el desarrollo del juego y no en el género de quien impartía justicia.
Cuatro años después, la FIFA amplió esa presencia femenina, aunque los números todavía muestran una representación reducida. Las seis designaciones equivalen apenas al 3,5% de los 170 integrantes del equipo arbitral que estará presente en el torneo.
La cifra confirma una evolución respecto de las ediciones anteriores, pero también deja en evidencia que la igualdad de oportunidades sigue siendo una meta lejana dentro del fútbol masculino de elite. El escenario refleja una realidad que excede al arbitraje y alcanza a buena parte de los espacios de decisión del deporte.
Mientras el Mundial 2026 promete batir récords por cantidad de selecciones, partidos y espectadores, también dejará una imagen que hace apenas unos años parecía impensada: mujeres impartiendo justicia en la competencia más importante del fútbol masculino. Un avance significativo que habla de un cambio en marcha, aunque los propios números muestran que ese proceso todavía está lejos de completarse.