Seis mujeres en el Mundial: un récord que celebra un avance, pero también expone una deuda pendiente

El arbitraje no escapó a esa lógica. Durante años se puso en duda la autoridad de las mujeres para controlar un partido de alta competencia, su capacidad física para seguir el ritmo del juego o incluso la posibilidad de hacerse respetar por los futbolistas. Con el paso del tiempo, el rendimiento de las propias árbitras fue desarmando cada uno de esos prejuicios.