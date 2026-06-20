Frío extremo en Argentina: un anticiclón térmico provocará nevadas y lluvias los próximos días

Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes alertas amarillas por lluvias intensas en la cordillera central, donde podrían acumularse entre 20 y 40 milímetros, y por vientos que alcanzarían velocidades de entre 35 y 55 km/h, con ráfagas cercanas a los 90 km/h. Las áreas más comprometidas serán el oeste de Chubut, el centro y oeste de Río Negro y el sur de Neuquén.