Frío extremo en Argentina: un anticiclón térmico provocará nevadas y lluvias los próximos días
Un frente frío avanzará desde la Patagonia durante el fin de semana y abrirá la puerta al ingreso de una intensa masa de aire polar. El fenómeno podría generar heladas generalizadas y un marcado descenso térmico en gran parte del país.
Resumen para apurados
- Un anticiclón térmico causará frío extremo, lluvias y nevadas en Argentina desde este fin de semana debido al avance de un frente polar patagónico, según alertó el SMN.
- El fenómeno iniciará en el sur con ráfagas de 90 km/h y nevadas cordilleranas, para luego desplazarse hacia el centro y norte del país, generando heladas generalizadas.
- Se prevé que el pico de frío ocurra a inicios de la próxima semana, lo que consolidará heladas en la región Pampeana e inestabilidad con lluvias en la costa bonaerense.
La llegada de un nuevo sistema frontal mantiene en alerta a los especialistas por la posibilidad de un importante cambio de tiempo en Argentina durante la próxima semana. Las proyecciones meteorológicas indican que un anticiclón térmico podría favorecer el ingreso de una masa de aire polar que haría descender las temperaturas de manera significativa en amplias regiones del territorio nacional.
El cambio comenzará a gestarse durante el fin de semana con el avance de un frente frío desde la Patagonia hacia el centro y norte del país. Si las condiciones previstas se mantienen, el ingreso de aire de origen polar dará lugar a varios días de frío intenso y heladas.
El frente frío ingresa por la Patagonia con lluvias, nieve y fuertes vientos
El sistema de baja presión proveniente del océano Pacífico empezará a afectar el sur argentino con un marcado deterioro de las condiciones meteorológicas, especialmente en la zona cordillerana.
Durante el sábado se esperan lluvias y nevadas de variada intensidad, principalmente en la cordillera central patagónica. Además, se registrarán fuertes vientos del oeste tanto en sectores cordilleranos como en gran parte de la estepa.
Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes alertas amarillas por lluvias intensas en la cordillera central, donde podrían acumularse entre 20 y 40 milímetros, y por vientos que alcanzarían velocidades de entre 35 y 55 km/h, con ráfagas cercanas a los 90 km/h. Las áreas más comprometidas serán el oeste de Chubut, el centro y oeste de Río Negro y el sur de Neuquén.
Mientras tanto, el centro y norte del país atravesarán un sábado con condiciones estables, cielo entre algo y parcialmente nublado y temperaturas frías a frescas. Hacia el final de la jornada, el aire frío comenzará a avanzar sobre la región Pampeana.
Cuándo llegará el aire polar al centro y norte de Argentina
El domingo continuará el desplazamiento del frente frío hacia el resto del país. A medida que el sistema avance de sur a norte, las condiciones comenzarán a estabilizarse en la Patagonia, aunque con un importante recambio de masa de aire y temperaturas mucho más bajas.
Durante esa jornada aumentará la nubosidad en varias provincias del centro y norte argentino. Además, algunas zonas de Mendoza, San Luis, Córdoba y sectores del NOA podrían registrar precipitaciones aisladas de carácter débil.
Las previsiones indican que el período más frío se desarrollará durante la primera mitad de la próxima semana. Nuevos pulsos de aire polar reforzarían el descenso térmico y favorecerían el regreso de las heladas generalizadas sobre la región Pampeana.
En paralelo, la provincia de Buenos Aires presentaría condiciones de mayor inestabilidad, especialmente en el sector costero, donde podrían registrarse lluvias y chaparrones de distinta intensidad mientras el aire frío continúa afianzándose sobre gran parte del país.