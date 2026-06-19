Cuándo llegará el frío más intenso a la Argentina tras el inicio del invierno, según el SMN

Resumen para apurados
- El SMN anunció que el invierno en Argentina comenzará el 21 de junio, pero las temperaturas más bajas y olas polares se registrarán recién entre julio y agosto.
- El solsticio de junio marca el día más corto del año, pero la inercia térmica de la atmósfera y los océanos retrasa la llegada de las temperaturas mínimas de la estación.
- Se proyecta un invierno de temperaturas promedio normales pero con irrupciones de aire polar. Esto generará heladas y frío extremo concentrado a partir de julio.
El invierno astronómico comenzará oficialmente el sábado 21 de junio con el solsticio de invierno en el hemisferio sur. Sin embargo, la llegada de la nueva estación no implica necesariamente que se registren las temperaturas más bajas del año. De acuerdo con las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el período de frío más intenso todavía está por delante.
Según las tendencias estacionales del SMN, gran parte del territorio argentino atravesará un invierno con temperaturas dentro de los valores habituales o levemente superiores a los promedios históricos en varias regiones. Esto no significa que la temporada será más cálida de lo normal, sino que el promedio de los tres meses podría ubicarse dentro de los parámetros esperados.
Aun así, los especialistas advierten que esa tendencia no impide la ocurrencia de irrupciones de aire polar de corta duración, capaces de provocar un marcado descenso térmico en pocos días y condiciones típicamente invernales en buena parte del país.
Cuándo se esperan las temperaturas más bajas
Según las tendencias estacionales del SMN, gran parte del territorio argentino atravesará un invierno con temperaturas dentro de los valores habituales o levemente superiores a los promedios históricos en varias regiones.
Esto no significa que el frío extremo esté descartado. Por el contrario, los meteorólogos anticipan que las olas de aire polar continuarán durante toda la estación y que los períodos más rigurosos podrían concentrarse entre julio y comienzos de agosto, cuando históricamente se registran las marcas térmicas más bajas del año.
Durante esos episodios también podrán producirse heladas, descensos bruscos de temperatura e incluso nevadas en distintas zonas del país.
Qué es el solsticio de invierno
El 21 de junio se producirá el solsticio de invierno, el fenómeno astronómico que marca el comienzo oficial de la estación en el hemisferio sur. Ese día será el más corto del año y tendrá la noche más larga, ya que el hemisferio sur recibirá la menor cantidad de luz solar de todo 2026.
A partir de entonces, las horas de luz comenzarán a extenderse de forma gradual. Sin embargo, las temperaturas suelen continuar en descenso durante varias semanas debido a la inercia térmica de la atmósfera y de los océanos.
Cómo será el invierno 2026
Los pronósticos climáticos de mediano plazo indican que el invierno estará caracterizado por una alternancia entre períodos de frío intenso y jornadas con temperaturas más templadas. Este comportamiento ya se observó en los últimos años y responde al ingreso intermitente de masas de aire polar sobre el territorio nacional.
Por eso, aunque el invierno comenzará oficialmente el sábado, todo indica que las jornadas más frías aún no llegaron y que el período de mayor rigor invernal se hará sentir principalmente durante julio.