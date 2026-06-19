Cuándo llegará el frío más intenso a la Argentina tras el inicio del invierno, según el SMN

Qué es el solsticio de invierno

El 21 de junio se producirá el solsticio de invierno, el fenómeno astronómico que marca el comienzo oficial de la estación en el hemisferio sur. Ese día será el más corto del año y tendrá la noche más larga, ya que el hemisferio sur recibirá la menor cantidad de luz solar de todo 2026.