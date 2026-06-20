Leoni Pinto, el historiador que pensó Tucumán desde la región

El volumen, publicado por la editorial universitaria (Edunt), el Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES), del Conicet y la UNT, recupera una investigación inédita de un académico que no solo estudió el pasado, sino también el modo en que otros lo habían pensado antes. Esa es una de las claves de la obra: Leoni Pinto analizó a quienes escribieron sobre la historia tucumana hace más de un siglo, revisó sus enfoques, marcó sus límites, valoró sus aportes y dejó notas al margen que permiten seguir su propio razonamiento. Fue una figura destacada de la cultura y la academia del NOA durante la segunda mitad del siglo XX. En 1985 se incorporó a la Academia Nacional de la Historia y 10 años después obtuvo su doctorado. En LA GACETA estuvo a cargo del Archivo, al que amplió y transformó notablemente. El Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras lleva su nombre.