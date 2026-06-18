Obra póstuma de Ramón Leoni Pinto: un libro fundamental para entender la historia tucumana

Para el análisis

Leandro Lichtmajer, Doctor en Historia e investigador del Conicet, considera que la recuperación del libro permite redescubrir la trayectoria de su autor. Un tucumano por adopción, ya que había nacido en Santiago del Estero y se trasladó para estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. Tras graduarse como profesor de Historia, Leoni Pinto desarrolló una extensa carrera académica y docente. Trabajó en el archivo de LA GACETA, fue designado miembro de la Academia Nacional de la Historia en 1985 y obtuvo su Doctorado en 1995. “Esto corresponde a una generación para la cual el Doctorado era un punto de llegada y no un punto de partida, como suele ocurrir hoy”, observa Lichtmajer.