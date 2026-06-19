Las monjas que desafiaron a las dictaduras: una historia de fe y derechos humanos

La actividad realizada en Tucumán puso en diálogo la historia de Odile con la de Yvonne Pierron, la religiosa francesa cuya trayectoria inspiró el documental de Rubino. El nombre de Pierron está asociado a la desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, secuestradas por la dictadura argentina en 1977. Mientras Domon y Duquet fueron asesinadas, Pierron logró salvarse gracias a la intervención de la embajada francesa, que le advirtió sobre el peligro y facilitó su salida del país.