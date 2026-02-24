La SAT llevó adelante un nuevo operativo “Ciudad Seca” en Bella Vista

La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) llevó adelante un nuevo operativo “Ciudad Seca” en Bella Vista, con el objetivo de intervenir en distintos puntos críticos y prevenir desbordes de líquidos cloacales.
Las tareas incluyen el paso de manguera en colectoras, limpieza de bocas de registro y desobstrucción de conexiones domiciliarias, trabajos que se desarrollan durante los días 23 y 24 de febrero en numerosos barrios, entre ellos 240 Viviendas, Matienzo, Saavedra, 9 de Julio, Belgrano, Independencia, Alvear, 25 de Mayo, Santa Rita, Esperanza y Jorge Flores, entre otros sectores de la ciudad.
El presidente de la empresa, Marcelo Caponio, destacó la importancia de estas acciones que se encuentran enmarcadas en las políticas públicas de salubridad y saneamiento que lleva adelante el gobierno de Osvaldo Jaldo. “Continuamos con estos operativos tan importantes en esta época del año, en la cual las lluvias afectan las redes cloacales. Ya realizamos operativos en Aguilares, Lules y Monteros, y en este cuarto operativo estamos trabajando sobre los principales barrios de la ciudad de Bella Vista, con el objetivo de brindar soluciones concretas a los vecinos”, expresó.
Por su parte, la intendenta de Bella Vista, Paula Quiles, agradeció la presencia de la empresa y expresó: “Realizamos los pedidos porque tenemos desbordes en distintos puntos de la ciudad y agradecemos la pronta respuesta de Sociedad Aguas del Tucumán y de Marcelo Caponio, que hoy están aquí dando solución a esta problemática”.
Cabe destacar que estos operativos forman parte de un plan integral que la empresa desarrolla en toda la provincia, priorizando el mantenimiento preventivo y la intervención inmediata en las zonas afectadas, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema cloacal y la calidad de vida de los vecinos.