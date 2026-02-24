Secciones
SociedadActualidad

La SAT llevó adelante un nuevo operativo “Ciudad Seca” en Bella Vista

La medida tiene como objetivo de intervenir en distintos puntos críticos y prevenir desbordes de líquidos cloacales.

La SAT llevó adelante un nuevo operativo “Ciudad Seca” en Bella Vista
Hace 49 Min

La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) llevó adelante un nuevo operativo “Ciudad Seca” en Bella Vista, con el objetivo de intervenir en distintos puntos críticos y prevenir desbordes de líquidos cloacales.

Las tareas incluyen el paso de manguera en colectoras, limpieza de bocas de registro y desobstrucción de conexiones domiciliarias, trabajos que se desarrollan durante los días 23 y 24 de febrero en numerosos barrios, entre ellos 240 Viviendas, Matienzo, Saavedra, 9 de Julio, Belgrano, Independencia, Alvear, 25 de Mayo, Santa Rita, Esperanza y Jorge Flores, entre otros sectores de la ciudad.

La SAT renovó más de 800 metros de red cloacal en Tafí Viejo

La SAT renovó más de 800 metros de red cloacal en Tafí Viejo

El presidente de la empresa, Marcelo Caponio, destacó la importancia de estas acciones que se encuentran enmarcadas en las políticas públicas de salubridad y saneamiento que lleva adelante el gobierno de Osvaldo Jaldo. “Continuamos con estos operativos tan importantes en esta época del año, en la cual las lluvias afectan las redes cloacales. Ya realizamos operativos en Aguilares, Lules y Monteros, y en este cuarto operativo estamos trabajando sobre los principales barrios de la ciudad de Bella Vista, con el objetivo de brindar soluciones concretas a los vecinos”, expresó.  

La SAT puso en funcionamiento un nuevo pozo de agua para el barrio ARA San Juan

La SAT puso en funcionamiento un nuevo pozo de agua para el barrio ARA San Juan

Por su parte, la intendenta de Bella Vista, Paula Quiles, agradeció la presencia de la empresa y expresó: “Realizamos los pedidos porque tenemos desbordes en distintos puntos de la ciudad y agradecemos la pronta respuesta de Sociedad Aguas del Tucumán y de Marcelo Caponio, que hoy están aquí dando solución a esta problemática”.

Cabe destacar que estos operativos forman parte de un plan integral que la empresa desarrolla en toda la provincia, priorizando el mantenimiento preventivo y la intervención inmediata en las zonas afectadas, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema cloacal y la calidad de vida de los vecinos.

Temas TucumánSociedad Aguas del TucumánOsvaldo JaldoMarcelo CaponioAna Paula Quiles
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mensaje confirmado: Guillermina Valdés rompió el silencio sobre Macri tras su separación

Mensaje confirmado: Guillermina Valdés rompió el silencio sobre Macri tras su separación

Nuevo aumento en los peajes: cómo quedan los valores en Tucumán

Nuevo aumento en los peajes: cómo quedan los valores en Tucumán

Lo más popular
Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con El Militar Sosa
1

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con "El Militar" Sosa

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas
2

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua
3

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen
4

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale
5

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale

Las lluvias darán una tregua y la temperatura volverá a subir en Tucumán
6

Las lluvias darán una tregua y la temperatura volverá a subir en Tucumán

Más Noticias
San Miguel de Tucumán: instalan reductores de velocidad en la ciudad para incrementar la seguridad vial y prevenir siniestros viales

San Miguel de Tucumán: instalan reductores de velocidad en la ciudad para incrementar la seguridad vial y prevenir siniestros viales

No vamos a dejarlos entrar: la estricta advertencia del Gobierno por los festejos del UPD

"No vamos a dejarlos entrar": la estricta advertencia del Gobierno por los festejos del UPD

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con El Militar Sosa

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con "El Militar" Sosa

Nuevo aumento en los peajes: cómo quedan los valores en Tucumán

Nuevo aumento en los peajes: cómo quedan los valores en Tucumán

Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h: cuáles son las provincias afectadas

Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h: cuáles son las provincias afectadas

Las lluvias darán una tregua y la temperatura volverá a subir en Tucumán

Las lluvias darán una tregua y la temperatura volverá a subir en Tucumán

El contexto histórico del caos en Tafí del Valle es clave: “No se puede explicar desde el hoy”

El contexto histórico del caos en Tafí del Valle es clave: “No se puede explicar desde el hoy”

Tafí del Valle y un debate que excede a los semáforos: “La ciudad está al borde del colapso”

Tafí del Valle y un debate que excede a los semáforos: “La ciudad está al borde del colapso”

Comentarios