Qué pasará con el clima antes del solsticio de invierno: alerta por tormentas y vuelta del frío

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas en el norte argentino y anticipa el regreso del frío polar en el centro del país antes del solsticio.
- Tras días de heladas y temperaturas bajo cero, un frente húmedo provocará lluvias intensas en el norte, mientras que el resto del territorio seguirá bajo una masa de aire frío.
- El ingreso de altas presiones y vientos del sudoeste estabilizará el clima el viernes, consolidando un ambiente frío y seco ideal para el comienzo del invierno astronómico.
Luego de varios días marcados por temperaturas bajo cero y heladas en gran parte del país, el tiempo volverá a mostrar un cambio de escenario. Mientras el norte argentino se prepara para una jornada con tormentas, un nuevo ingreso de aire frío anticipa un descenso térmico de cara al comienzo oficial del invierno.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para distintas provincias del norte, donde se esperan lluvias de variada intensidad y condiciones de inestabilidad durante gran parte del jueves.
Qué provincias están bajo alerta por tormentas
La advertencia del SMN alcanza a sectores de Corrientes, Chaco, Formosa, el norte de Santa Fe, el norte de Entre Ríos y el sudeste de Santiago del Estero.
Según el organismo, la combinación de elevados niveles de humedad con el avance de un frente favorecerá el desarrollo de tormentas que, en algunos casos, podrían dejar abundante lluvia en cortos períodos.
Si bien el fenómeno estará concentrado en el norte del país, el resto del territorio continuará bajo la influencia de una masa de aire frío que dejó heladas y temperaturas muy bajas durante los últimos días.
El viernes mejora el tiempo y vuelve el aire polar
El pronóstico indica que las condiciones comenzarán a estabilizarse durante el viernes. Las tormentas se desplazarán hacia el norte de Corrientes, Misiones y el este de Formosa, donde perderán intensidad de manera gradual.
Al mismo tiempo, el ingreso de un centro de altas presiones favorecerá el regreso del tiempo estable en gran parte del centro del país. El viento rotará al sudoeste, impulsando aire más seco y frío.
De esta manera, el descenso de las temperaturas volverá a hacerse sentir justo en la previa del inicio del invierno astronómico, previsto para este fin de semana, con un ambiente nuevamente dominado por condiciones típicas de la estación.