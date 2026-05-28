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Valeria Mazza y su hija Taína Gravier mostraron su rutina de skincare y sorprendieron con sus consejos de belleza

En esta oportunidad, la conductora y Taína eligieron mostrar uno de los rituales que realizan diariamente: el cuidado facial nocturno

Valeria Mazza y Taína Gravier Valeria Mazza y Taína Gravier
Valeria Mazza y Taína Gravier Valeria Mazza y Taína Gravier | Captura de Instagram
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La modelo Valeria Mazza y su hija Taína Gravier compartieron recientemente en Instagram su rutina nocturna de cuidado de la piel para concientizar sobre la salud estética.
  • En un video conjunto, mostraron sus productos diarios, como la vitamina C y el protector solar, enfatizando la importancia de consultar a dermatólogos antes de usarlos.
  • Esta interacción refuerza el perfil de Mazza y su hija como referentes de estética intergeneracional, impulsando la tendencia del cuidado consciente de la piel en redes.
Resumen generado con IA

La modelo Valeria Mazza y su hija Taína Gravier volvieron a captar la atención en redes sociales al compartir un íntimo y divertido video donde mostraron su rutina de skincare antes de dormir. Madre e hija desplegaron complicidad, consejos de belleza y secretos para el cuidado de la piel que rápidamente despertaron interés entre sus seguidores.

Según publicó la revista Caras, la top model y la adolescente realizaron un video colaborativo en Instagram en el que explicaron cuáles son los productos que utilizan para mantener una piel saludable y luminosa, además de remarcar la importancia de consultar con especialistas antes de iniciar cualquier tratamiento facial.

A lo largo de los años, Valeria Mazza logró construir una sólida carrera en el mundo de la moda y la alta costura, pero también consolidó una fuerte presencia familiar en el ámbito público. Junto a su esposo Alejandro Gravier y sus cuatro hijos, la empresaria suele compartir momentos cotidianos, viajes y actividades personales en redes sociales.

En esta oportunidad, la conductora y Taína eligieron mostrar uno de los rituales que realizan diariamente: el cuidado facial nocturno. Vestidas con batas y desde el baño de su casa, ambas hablaron sobre la importancia de utilizar productos adecuados para cada tipo de piel.

“No todos los productos son iguales para todas”, explicó Valeria Mazza durante el video. Enseguida, Taína Gravier agregó: “No podemos usar por usar”, dejando en claro la necesidad de prestar atención a las necesidades específicas de cada persona.

La empresaria insistió en la importancia de acudir a una dermatóloga para determinar qué tratamiento necesita cada piel. Además, reveló que actualmente utiliza un sérum enfocado en prevenir líneas de expresión y combatir los signos del paso del tiempo.

Mientras tanto, Taína Gravier contó cuál es su principal preocupación estética. “Siento que me falta luminosidad en la cara”, confesó la joven de 18 años, quien explicó que incorpora vitamina C en su rutina diaria para aportar brillo y frescura a la piel.

Más allá de las diferencias en sus tratamientos, madre e hija coincidieron en un consejo fundamental para cualquier rutina de belleza: el uso diario de protector solar. “El mejor tip de belleza es usar protector solar todos los días”, afirmó Valeria Mazza, en uno de los momentos más comentados del video.

Con esta publicación, Valeria Mazza y Taína Gravier dejaron en evidencia no solo su vínculo cercano y natural frente a cámara, sino también la pasión que ambas comparten por el universo fashion y el cuidado personal.

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