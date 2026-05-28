Valeria Mazza y su hija Taína Gravier mostraron su rutina de skincare y sorprendieron con sus consejos de belleza

La modelo Valeria Mazza y su hija Taína Gravier volvieron a captar la atención en redes sociales al compartir un íntimo y divertido video donde mostraron su rutina de skincare antes de dormir. Madre e hija desplegaron complicidad, consejos de belleza y secretos para el cuidado de la piel que rápidamente despertaron interés entre sus seguidores.