El hijo de Valeria Mazza fue descalificado en su última prueba de los Juegos Olímpicos de Invierno: qué le pasó

El esquiador venía de muy buenas actuaciones en el Supergigante, donde terminó en el puesto 28, y en el Gigante, con una posición 26. El Slalom, en cambio, no era su especialidad. “Mis disciplinas más fuertes eran el Supergigante y el Gigante, que ya me vengo especializando hace dos años. El Slalom lo habíamos dejado un poquito de lado, pero cuando llegamos y vimos la oportunidad tremenda de representar al país en una disciplina más, decidimos competir”, explicó.