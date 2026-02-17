Secciones
El hijo de Valeria Mazza fue descalificado en su última prueba de los Juegos Olímpicos de Invierno: qué le pasó

Tiziano Gravier no logró completar el Slalom en Milán-Cortina 2026, explicó el error que cometió y dejó un mensaje tras el cierre de su participación.

DESPEDIDA OLÍMPICA. El argentino no pudo completar el Slalom y cerró su participación con un mensaje de agradecimiento. DESPEDIDA OLÍMPICA. El argentino no pudo completar el Slalom y cerró su participación con un mensaje de agradecimiento.
Hace 1 Hs

Tiziano Gravier cerró su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 con una descalificación en la prueba de Slalom. Tras la competencia, habló con ESPN y asumió el momento con autocrítica y serenidad. “Ya hice un poco el duelo y creo que no tengo nada de qué arrepentirme. Estoy contento en general, fue una semana increíble y me quedo con eso”, expresó.

El esquiador venía de muy buenas actuaciones en el Supergigante, donde terminó en el puesto 28, y en el Gigante, con una posición 26. El Slalom, en cambio, no era su especialidad. “Mis disciplinas más fuertes eran el Supergigante y el Gigante, que ya me vengo especializando hace dos años. El Slalom lo habíamos dejado un poquito de lado, pero cuando llegamos y vimos la oportunidad tremenda de representar al país en una disciplina más, decidimos competir”, explicó.

El propio Gravier reconoció que asumieron un riesgo. “Sabíamos que era la disciplina en la que podía estar un poquito más flojo, pero dijimos de darle una chance igual. Yo tenía muchas ganas de competir, más que mi equipo”, contó.

“En la entrada en calor me sentí muy bien y con muchas ganas, pero estaba un poco complicado y la visibilidad en el área no ayudó mucho. Hice un error y el Slalom es así”, detalló. También describió la exigencia de la especialidad como “una disciplina muy rápida, con curvas muy cortas y sin margen de error”.

Más allá del resultado, dejó un mensaje sobre el crecimiento de los deportes de invierno en el país. “Entendemos que el esquí y los deportes de invierno capaz que no son tan grandes en la Argentina. Estamos intentando ser cada vez más competitivos a nivel mundial. Creemos que se pueden hacer cosas mejores y estamos acá para eso”, señaló.

Por último, agradeció el acompañamiento recibido. “Muchas gracias por la buena onda, realmente sentimos muchísimo el apoyo, el cariño. Y a mi familia, obviamente, que fue una hinchada increíble y que hacen que todo sea más especial. Esto recién es el comienzo. Muchas gracias, vamos Argentina y vamos nosotros”, finalizó.

