Debut olímpico para Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza, en los Juegos Olímpicos de Invierno: cómo le fue

Gravier llega a estos Juegos como el principal referente argentino del esquí alpino. Integra el Equipo Nacional, lidera el ranking sudamericano 2025 en slalom gigante y viene de conseguir en enero su mejor resultado en Copa Europa en un Súper-G disputado en Pass Thurn, Austria. Además, por su posición en el ranking FIS, compite desde el año pasado en el circuito de la Copa del Mundo y ya había logrado un top 22 en el Mundial de Cortina d’Ampezzo 2021. Su recorrido olímpico incluye también los Juegos Olímpicos de la Juventud de Lausanne 2020, donde fue séptimo en Súper-G.