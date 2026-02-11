Secciones
Debut olímpico para Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza, en los Juegos Olímpicos de Invierno: cómo le fue

El esquiador argentino estrenó su participación en Milán-Cortina 2026 en el Súper-G, con el aliento de su familia desde las tribunas y la presencia de Javier “Pupi” Zanetti.

DEBUT OLÍMPICO. Tiziano Gravier compitió en el Súper-G y terminó 28°, con su familia alentándolo desde la tribuna. DEBUT OLÍMPICO. Tiziano Gravier compitió en el Súper-G y terminó 28°, con su familia alentándolo desde la tribuna. REUTERS
Hace 1 Hs

Tiziano Gravier tuvo su estreno olímpico en Milán-Cortina 2026 con una postal bien argentina alrededor. Se vieron banderas celestes y blancas en la tribuna, cánticos de su familia y una emoción imposible de esconder. Este miércoles, el esquiador de 23 años representó al país en el Súper-G de esquí alpino y finalizó en el puesto 28°, con un tiempo de 1:29.06.

En la prueba, el oro quedó en manos del suizo Franjo von Allmen (1:25.32). El podio se completó con el estadounidense Ryan Cochran-Siegle (plata, 1:25.45) y el suizo Marco Odermatt (bronce, 1:25.60). Gravier cerró su carrera a 3.74 de la medalla dorada.

El Comité Olímpico Argentino resaltó su actuación y también el contexto en el que se dio su participación ya que partió desde el puesto 31° y, en una pista “ya muy exigida por el paso de los competidores”, logró meterse dentro del top 30 de la disciplina.

Desde las tribunas, el apoyo no faltó. Valeria Mazza y Alejandro Gravier acompañaron a su hijo y compartieron en redes sociales imágenes del momento, incluso con una bandera personalizada con la cara de Tiziano. En la previa, el propio atleta había contado cómo vive su familia cada bajada. Dijo que sus hermanos son “sus hinchas número uno”, que su papá es “más estratega” por los números y la velocidad, y que su mamá “es la que más lo sufre” y a veces no disfruta mirar por el miedo.

A ese aliento se sumó Javier “Pupi” Zanetti, vicepresidente del Inter de Milán, que también publicó mensajes de apoyo y fue visto en la tribuna durante la competencia.

APOYO. “Pupi” Zanetti siguió la prueba desde la tribuna y se sumó a los mensajes de aliento para Tiziano Gravier. APOYO. “Pupi” Zanetti siguió la prueba desde la tribuna y se sumó a los mensajes de aliento para Tiziano Gravier.

La agenda olímpica de Gravier seguirá el sábado 14 de febrero, cuando compita en slalom gigante. Luego, el lunes 16 de febrero cerrará su participación en slalom.

Gravier llega a estos Juegos como el principal referente argentino del esquí alpino. Integra el Equipo Nacional, lidera el ranking sudamericano 2025 en slalom gigante y viene de conseguir en enero su mejor resultado en Copa Europa en un Súper-G disputado en Pass Thurn, Austria. Además, por su posición en el ranking FIS, compite desde el año pasado en el circuito de la Copa del Mundo y ya había logrado un top 22 en el Mundial de Cortina d’Ampezzo 2021. Su recorrido olímpico incluye también los Juegos Olímpicos de la Juventud de Lausanne 2020, donde fue séptimo en Súper-G.

En Milán-Cortina 2026, la delegación argentina está compuesta por ocho atletas: Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra, Nicole Begué, Verónica Ravenna, Nahiara Diáz, Mateo Sauma, Agustina Groetzner y el propio Gravier.

